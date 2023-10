Gwiazda Ekstraligi mówi o wyborze przyszłego szwagra. Jest też wskazówka dla klubu

Zengota i Tonder początkowo byli tylko kolegami z zespołu. Kiedy jednak obaj jeździli dla Falubazu Zielona Góra, to obecny żużlowiec Fogo Unii Leszno poznał siostrę młodszego kolegi - Kaję. Do zaręczyn doszło po kilku latach, w 2020 roku. Oczywisty zatem jest fakt, że Zengocie zależy na rozwoju kariery Tondera, który niedługo będzie jego szwagrem. 24-letni zawodnik po średnim sezonie (średnia biegowa 1,418) zmienił klub. Przeniósł się z Łodzi do Gdańska.



Zengota o transferze Tondera. Wybrzeże mu zaufa?

Zapytaliśmy Zengotę, czy Tonder pytał go o zdanie przed podjęciem decyzji o transferze do Wybrzeża. - Rozmawiamy z Mateuszem o jego przyszłości. Staram się mu pomóc, żeby jego kariera jak najlepiej się rozwijała i wchodził coraz wyżej po tej drabinie. Mam dużo więcej doświadczenia, więc robię, co tylko mogę, aby Mateusz ustrzegł się pewnych błędów - zdradził nam żużlowiec, który na Gali PGE Ekstraligi został wybrany Niespodzianką Sezonu 2023.



Wybrzeże sięgnęło po Tondera kosztem Adriana Gały, który przez kilka tygodni był łączony z powrotem do klubu. Zaważyć na takim wyborze miały atuty wychowanka Falubazu w postaci szybkich wyjść spod taśmy. Ten element na torze w Gdańsku ma olbrzymie znaczenie. - Myślę, że przenosiny do Wybrzeża to dobry ruch Mateusza. Notował tam dobre wyniki, więc na gdańskim torze będzie czuł się jak ryba w wodzie - ocenił Zengota.

- Jeżeli klub o niego zadba, to Mateusz będzie chciał się odwdzięczyć. Główną rolą zawodników jest pokazanie tej wdzięczności na torze. To kluczowe. Prezesi, trenerzy oraz kluby często nie rozumieją sposobu działania i funkcjonowania mentalności i psychiki zawodnika. Po jakimś nieudanym spotkaniu walczą, najczęściej krytykując, co nie pomaga. A sztuką jest pomóc, kiedy jest źle, zamiast jeszcze dokładać i dołować człowieka. Jak ktoś zaufa Mateuszowi i da mu szansę, to chłopak się odwdzięczy - zaznaczył nasz rozmówca.



Wybrzeże zbudowało solidną drużynę na sezon 2024. Obok Tondera w formacji seniorskiej znajdą się: Krzysztof Kasprzak, Niels K. Iversen, Nicolai Klindt i Tom Brennan (U24). Liderem wśród młodzieżowców znów będzie Miłosz Wysocki, któremu partnerować będzie lepszy z dwójki: Eryk Kamiński/Bartosz Tyburski.

