Był niewypałem transferowym. Już mieli go wyrzucić

Tak walczącego i skutecznego Krawczyka wszyscy we Wrocławiu chcieli oglądać od początku rozgrywek . 20-latek przygotował jednak optymalną formę dopiero na play-offy. W pierwszym ćwierćfinałowym meczu z ZOOLeszcz GKM-em Grudziądz zanotował najlepszy występ w sezonie, zdobył 8 punktów w pięciu startach . - To są play-offy, tak naprawdę jedzie się o wszystko. Ogólnie były to dobre zawody w moim wykonaniu, ale był wyścig z Jaimonem Lidseyem, w którym mogłem wyszarpać dwa punkty więcej. Jest osiem i cieszę się z tego - mówi Krawczyk.

PGE Ekstraliga. Jakub Krawczyk: Uspokoiłem się

Przez dłuższą część rundy zasadniczej wrocławianie mogli być bardzo niezadowoleni z postawy Krawczyka. Lider formacji młodzieżowej i jeden z najlepszych juniorów w Polsce, po prostu zawodził. Ostatnio przyszedł jednak znaczny postęp udokumentowany zdobyciem młodego medalu MIMP. To największy sukces w karierze żużlowca wychowanego przez trenera Mariusza Staszewskiego.



Co się zmieniło? - Myślę, że się uspokoiłem, skupiłem się na tym, co jest tu i teraz. Nie nakładam na siebie presji, nie zakładam, ile punktów chciałbym zdobywać, tylko skupiam się na odpowiedniej i poprawnej jeździe, co chyba widać. Forma idzie w górę - zaznacza żużlowiec Betard Sparty Wrocław. Na pytanie, czy sukces z Krosna (złoto IMP) miał wpływ na lepszą jazdę, odpowiedział krótko. - Na pewno - rzekł 20-latek.