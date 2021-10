Skoki narciarskie. Apoloniusz Tajner dla Interii: Włodzimierz Szaranowicz to postać jak Adam Małysz. Wideo WIDEO |

- Włodzimierz Szaranowicz to jest taka postać jak Adam Małysz. Jest nie do zastąpienia, zawsze podczas komentowania zawodów miał bardzo dużą wiedzę, robił to ze smakiem - mówi w rozmowie z dziennikarzem Interii Zbigniewem Czyżem Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. 27 października ukaże się na rynku książka, wspomnienie Włodzimierza Szaranowicza "Życie z pasją".