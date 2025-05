Fatalne doniesienia. Rywal Barcelony poważnie osłabiony. Kolejny gwiazdor może nie wystąpić w hicie LM

Każdy fan piłki nożnej zapewne skrycie marzył o tego typu spotkaniu na najwyższym szczeblu europejskich rozgrywek. Fenomenalna FC Barcelona Hansiego Flicka zmierzyła się z wciąż mającym wiele do udowodnienia Interem Mediolan. Jak się jednak okazało, włosko-hiszpańskie starcie w półfinale Ligi Mistrzów przeszło najśmielsze oczekiwania nawet najbardziej wybrednych kibiców.

Zapewne mało kto przypuszczał, że strzelanie tego dnia zacznie się już w... 31. sekundzie meczu. Ostatecznie obie drużyny dały swoim sympatykom niezapomniane widowisko, kończąc to kosmiczne spotkanie wynikiem 3:3. Pokaz ten został jednak okupiony niemałymi stratami. Reklama

Jak się okazało, poważnego urazu nabawił się bowiem Jules Kounde. Filar ekipy niemieckiego szkoleniowca zmuszony będzie pauzować przez kilka tygodni, co oznacza, że nie wystąpi on również w rewanżowym starciu między tymi drużynami. Na tym jednak lista "wielkich nieobecnych" może się nie zakończyć.

Włosi przekonani o absencji Lautaro Martineza. Potrzebny byłby cud, aby zdążył na Ligę Mistrzów

Jeszcze podczas pierwszej połowy spotkania z Barceloną mogliśmy obserwować dość niepokojące obrazki. Napastnik Interu Mediolan - Lautaro Martinez - sygnalizował bowiem ból w okolicy lewego uda. Mimo to Argentyńczyk postanowił pozostać na boisku do końca pierwszej części spotkania. W drugiej odsłonie Simone Inzaghi zastąpił go natomiast Mehdim Taremim.

Niespełna dzień po zakończeniu meczu włoski portal "La Gazzetta dello Sport" potwierdził najgorsze przypuszczenia. "Inter wrócił już na boisko w Appiano po nocy w Barcelonie. Zrobił to jednak bez Lautaro. [...]. Cud - tak ocenia się szanse Argentyńczyka na powrót do zdrowia przed rewanżowym meczem Ligi Mistrzów. [...]. On nie jest człowiekiem, który łatwo się poddaje na boisku. Trudno zatem uwierzyć, że był to przypadek zmęczenia. Bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie mięśnia, które może oznaczać przerwę na 10-15 dni" - piszą włoscy dziennikarze. Reklama

To poważny cios dla drużyny Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego, która wciąż pozostaje w grze nie tylko o finał Ligi Mistrzów, ale również końcowy triumf w Serie A. Fatalna seria porażek "Nerazzurrich" na krajowym podwórku, dość mocno skomplikowała jednak walkę o tegoroczne "Scudetto". Na 4 kolejki przed końcem rozgrywek tracą oni bowiem 3 punkty do liderującego Napoli. Do końca sezonu pozostały im starcie z: Veroną, Torino, Lazio oraz Como. Według wstępnych szacunków w części z nich nie zobaczymy Lautaro Martineza, który na przestrzeni ligowych zmagań zanotował dotychczas 12 goli, będąc drugim najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem drużyny.

