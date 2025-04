Dopiero co zakończyły się zimowe zmagania w skokach narciarskich, a większość federacji już myśli o kolejnym sezonie. W tym gronie są między innymi Francuzi, którzy pod koniec kwietnia ogłosili listę powołanych przez szkoleniowca zawodników. Znalazło się na niej zaskakujące nazwisko. Chodzi o sportowca rywalizującego do tej pory dla Austrii. Niedawno pobił on zresztą okazały rekord życiowy. Ponadto triumfował podczas jednego z konkursów rozgrywanych w Polsce.