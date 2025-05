Athletic Bilbao – Manchester United 0:3. Skrót meczu. WIDEO

W półfinałowym starciu Ligi Europy "Czerwone Diabły" zdominowały gospodarzy już w pierwszej połowie. W 30. minucie wynik otworzył Casemiro, wykorzystując precyzyjne dośrodkowanie i uderzając głową. Chwilę później defensor Athleticu, Dani Vivian, został odesłany do szatni za faul na Rasmusie Højlundzie w polu karnym, a Bruno Fernandes pewnie wykorzystał rzut karny (37’). Fernandes skompletował dublet jeszcze przed przerwą, korzystając z gry w przewadze liczebnej. Pomimo ofensywnych prób w drugiej połowie Athletic nie zdołał znaleźć drogi do bramki, co stawia ich przed niemal niemożliwym zadaniem odrobienia strat w rewanżu na Old Trafford.

