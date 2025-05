Stawka wyższa niż puchar. Wyjątkowy finał na PGE Narodowym

Polsce przysługują cztery sloty w Europie. Co do zasady ten czwarty przyznawany jest zdobywcy Pucharu Polski - w ten sposób na międzynarodowej scenie pokazała się przed rokiem I-ligowa Wisła Kraków . Wyjątkiem jest sytuacja, w której trofeum na PGE Narodowym podniesie drużyna, która jednocześnie uplasuje się w ekstraklasowej pierwszej trójce.

Zgodnie jednak ze stanem obecnym taki scenariusz nie wchodzi w grę. Nie wykluczamy, że w tabeli ligowej dojdzie do przetasowań, ale na potrzeby niniejszego tekstu bierzemy pod uwagę sytuację aktualną na 2 maja. A zgodnie z nią Puchar Polski jest jedyną drogą do Europy zarówno dla Pogoni, jak i dla Legii. To samo w sobie stanowi doskonałą zachętę do obejrzenia piątkowego finału.