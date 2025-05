Tak Szczęśni i Lewandowscy spędzają majówkę. Marina musiała się pochwalić

Robert Lewandowski latem 2022 roku opuścił Bayern Monachium i zdecydował się na transfer do klubu FC Barcelona. Co ciekawe, dwa lata później - choć zaledwie kilka tygodni wcześniej ogłosił przejście na sportową emeryturę - do kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski dołączył Wojciech Szczęsny. Golkiper zdecydował się na nawiązanie współpracy z "Dumą Katalonii" po tym, jak fatalnej kontuzji doznał bramkarz klubu, Marc-Andre ter Stegen.

