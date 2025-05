Sensacja w PlusLidze, wielki powrót gwiazdy. Ma zagrać u Michała Winiarskiego

Aluron CMC Warta Zawiercie przegrała pierwszy finałowy mecz PlusLigi z Bogdanką LUK Lublin, do którego przystąpiła w osłabionym składzie. Michał Winiarski nie mógł bowiem skorzystać z kontuzjowanego Karola Butryna, przez co klub od razu zaczął rozglądać się za nowym atakującym. Z najnowszych, sensacyjnych doniesień wynika, że może dojść do transferu medycznego, a w kolejnym meczu finałowym polski trener będzie miał do dyspozycji wielką gwiazdę siatkówki.