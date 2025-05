Szczęsny straci miejsce w bramce Barcelony. Wielki powrót ter Stegena, niemal przesądzone

Na domiar złego w środowym meczu Ligi Mistrzów urazu nabawił się Jules Kounde. Zawodnik, który rzadko kiedy nie pojawiał się na boisku, będzie musiał odpoczywać przez co najmniej kilkadziesiąt dni i być może wróci na finisz sezonu. Niemniej Hansi Flick ma się nad czym zastanawiać. Dobrą informacją jest natomiast to, że być może już niebawem będzie mógł skorzystać i z Lewandowskiego i Balde, którzy wracają do zdrowia.