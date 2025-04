Zranił śmiertelnie łyżwą kolegę w trakcie meczu. Właśnie wydano decyzję w jego sprawie

Do tragedii doszło 28 października 2023 roku podczas klubowego meczu dwóch brytyjskich drużyn - Nottingham Panthers i Sheffield Steelers - w ramach Elite Ice Hockey League. Podczas jednej z akcji, Johnson stracił równowagę, a potem został trafiony łyżwą przez rywala, Matthew Pettgrave'a.

Hokej. Dramatyczna śmierć na lodowisku. Zginąl Adam Johnson

Johnson podniósł się jeszcze na moment, ale po chwili upadł. Na lodzie pojawiła się kałuża krwi. Pettgrave trafił rywala w szyję. Natychmiast wokół poszkodowanego zebrały się służby medyczne oraz zawodnicy, którzy stworzyli pierścień i w ten sposób zablokowali widoczność tego, co działo się na lodowisku. Mecz przerwano.

Adam Johnson został przewieziony do szpitala Northern General Hospital w Sheffield, gdzie stwierdzono jego zgon. Nagranie z wypadku szybko obiegło sieć. Sprawa nie cichła, tym bardziej że nie wiedziano, jak postąpić z Matthew Pettgravem. Zawodnik został aresztowany pod zarzutem zabójstwa, a następnie zwolniony za kaucją.

Hokej. Prokuratura zdecydowała ws. Adama Johnsona

Koronna Służba Prokuratorska (CPS) zdecydowała o dalszych krokach w sprawie śmierci Johnsona. Przeprowadzono wcześniej wnikliwe dochodzenie, które pozwoliło ustalić, że doszło do wypadku i Pettgrave nie będzie musiał martwić się o sprawę sądową.

"Był to szokujący i głęboko niepokojący wypadek. CPS i South Yorkshire Police ściśle ze sobą współpracowały, aby ustalić, czy należy wnieść oskarżenie karne przeciwko zaangażowanemu hokeiście. Po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia przez policję i szczegółowym przeglądzie wszystkich dowodów przez Prokuraturę Koronną doszliśmy do wniosku, że nie ma realnych szans na skazanie za jakiekolwiek przestępstwo, w związku z czym nie zostanie wszczęte postępowanie karne" - poinformowało CPS. To oznacza całkowite zamknięcie sprawy.