Tragedia w Waszyngtonie: W katastrofie lotniczej zginęła Polka i jej 12-letnia córka

Wieczorem 29 stycznia według czasu lokalnego w Waszyngtonie, nieopodal lotniska noszącego imię Ronalda Reagana, doszło do niezwykle tragicznego zdarzenia: samolot pasażerski linii American Airlines podczas podchodzenia do lądowania zderzył się z wojskowym śmigłowcem , który z niewiadomych przyczyn nie zszedł w tym przypadku z kursu kolizyjnego.

Łącznie na pokładach obu maszyn było 67 osób (trzy w śmigłowcu, reszta w samolocie AA). Niestety do katastrofy doszło nad rzeką Potomak, a to jeszcze mocniej zmniejszyło szansę na to, by ktokolwiek z podróżujących mógł przeżyć. Nikt nie ocalał.