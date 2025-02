Polacy nigdy nie wystąpili w Pucharze Świata, teraz zadebiutowali w mistrzostwach świata

Najbliżej awansu do ćwierćfinału był Maciej Staręga . 35-latek był pierwszym zawodnikiem pod kreską. Do tego, by się zakwalifikować, zabrakło 0,04 sek. U pań 38. była Monika Skinder . Jej zabrakło ponad 2,5 sek.

Aleksandra Kołodziej i Piotr Jarecki z debiutem w mistrzostwach świata

W gronie naszych kadrowiczów było dwoje debiutantów. Aleksandra Kołodziej zajęła 62. miejsce ze stratą podn 30 sek. do Sundlin, która była najlepsza też w kwalifikacjach. Piotr Jarecki był 64., ale jego strata do Klaebo w kwalifikacjach wynosiła nieco ponad 16 sek.

- Teraz trzeba się zastanowić, co zrobić, by "urwać" z tego jeszcze 15 sekund - mówił 22-latek w czasie analizy biegu ze sztabem szkoleniowym.

21-letnia Kołodziej nigdy nie zanotowała tak dobrego wyniku w juniorskich imprezach. Z roku na rok czyni jednak systematyczne postępy, a najlepszym dowodem na to jest to, że wystąpiła w mistrzostwach świata.

Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak dużej imprezie. To wielkie przeżycie. Przyjechałam po to, by zebrać doświadczenie i podpatrzeć najlepszych. W kwalifikacjach sprintu mogło być lepiej, ale trochę spięło mi nogi. Warunki na trasie były trudne, bo biegłyśmy w kaszy. Trzeba było szukać twardej części trasy. Polskie biegi przechodzą trudny okres, ale każda z nas daje z siebie naprawdę wszystko. Stać nas na pewno walkę o dobre lokaty

- Nigdy wcześniej nie startowałem nawet w Pucharze Świata, dlatego to ogromne wyróżnienie, że tutaj jestem. Nie dałem jednak plamy w kwalifikacjach, choć teraz wiem, że mogłem jeszcze urwać tego czasu. Było jednak sporo stresu, ale to dobra nauka. Wierzę w to, co robimy z trenerami. Czuję, że jest zaplanowane z głową - powiedział z kolei Jarecki.