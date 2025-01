Katastrofa samolotu w USA. Byli na liście ofiar. "Jesteśmy w domu, bezpieczni"

Samolot pasażerski leciał z Wichita w stanie Kansas i podchodził do lądowania na lotnisku Ronalda Reagana w Waszyngtonie. W tym samym czasie i miejscu śmigłowiec wojskowy Black Hawk odbywał lot szkoleniowy. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn doszło do zderzenia maszyn. Obie wpadły do rzeki Potomak.