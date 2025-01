Wciąż rośnie bilans ofiar katastrofy, do której doszło ze środy na czwartek polskiego czasu w Stanach Zjednoczonych. Samolot pasażerki, którym podróżowali m.in. łyżwiarze figurowi, zderzył się z wojskowym helikopterem i runął do rzeki. O ogromnym szczęściu może mówić amerykański łyżwiarz figurowy Jon Maravilla, który ostatecznie nie wsiadł na pokład pechowej maszyny. Wcześniej nie dopuszczono go do innego lotu.