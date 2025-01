Świat opłakuje tragedię w USA. Łzy podczas mistrzostw Europy. "Znałem ich"

Początkowo w stolicy Stanów Zjednoczonych nic nie zapowiadało tragedii. Samolot bezproblemowo podchodził do lądowania, aż nagle na jego drodze pojawił się helikopter wojskowy. Piloci nie mieli czasu na reakcję, doszło do zderzenia, a wraki obu maszyn spadły do rzeki. Służby od kilkunastu godzin wyławiają z niej ciała. W czwartkowe popołudnie polskiego czasu potwierdzono tragiczny bilans trzydziestu ofiar. Liczba ta niestety cały czas rośnie.

