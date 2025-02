Polacy szykują się do mistrzostw świata, a u Norwegów wstrząs. Przykre wieści z Trondheim

Dni dzielą już nas od rozpoczęcia mistrzostw świata w Trondheim. Polacy do Norwegii udali się w nastrojach dalekich od pozytywnych. Ostatnie tygodnie rywalizacji w Pucharze Świata przyniosły zdecydowanie więcej rozczarowań, aniżeli powodów do radości. Pawła Wąska i Kamila Stocha w Sapporo stać było jedynie na walkę o załapanie się do drugiej dziesiątki. O występach Kacpra Juroszka lepiej nie wspominać.

Trudna sytuacja polskich skoczków. Na mistrzostwa do Trondheim bez Stocha

Wiara w polskich skoczków jeszcze nie upadła, jednak trudno oczekiwać, żeby ci mieli walczyć w Trondehim o podium. Thomas Thurnbichler zdecydował, że do Norwegii nie weźmie ze sobą mimo wszystko Kamila Stocha , co wywołało sporą polemikę w mediach. Jego zdaniem w trakcie zmagań w mistrzostwach świata rolę lidera kadry na nowo przyjąć może Dawid Kubacki .

- Mimo infekcji Dawid był w stanie trenować. Było widać natomiast dużą poprawę. Ma jasny obraz tego, co ma zrobić na skoczni. Naprawdę zmienił swoje skakanie. Oczywiście zawsze musisz to później dowieźć podczas zawodów. Jeśli to zrobisz, wszystko jest możliwe. 50 zawodników walczy o medal i większość z nich prezentuje zazwyczaj wysoką dyspozycję, więc nie będzie to łatwa walka - zapowiadał Austriak.