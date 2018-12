MP w łyżwiarstwie szybkim: Złote medale Karoliny Bosiek i Piotra Michalskiego

Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) i Piotr Michalski (Górnik Sanok) wywalczyli tytuły mistrzów Polski w łyżwiarskim wieloboju sprinterskim. Dwudniowa rywalizacja panczenistów na krytym torze w Tomaszowie Mazowieckim zakończyła się w niedzielę.

Michalski obronił złoty medal wywalczony w tomaszowskiej Arenie Lodowej przed rokiem. W sobotę i niedzielę 24-letni sprinter triumfował w trzech z czterech wyścigów zaliczanych do klasyfikacji wieloboju. Pierwszego dnia szybszy od niego na 1000 m okazał się tylko starszy o dwa lata Sebastian Kłosiński (Stoczniowiec Gdańsk). W niedzielę łyżwiarz Górnika Sanok zwyciężył na tym dystansie oraz na 500 m.



"Tytułu zawsze broni się trudniej, ale trzeba uczciwie przyznać, że paru moich konkurentów tu brakowało. Niemniej ten sukces bardzo mnie cieszy i po paru tygodniach w drodze nie przyszedł łatwo. Sebastian mocno atakował mnie dziś na 1000 m, lecz moja ambicja nie pozwoliła na to, żeby odpuścić. Z tego biegu jestem najbardziej zadowolony, tym bardziej, że przejechałem go w czasie zbliżonym do moich rezultatów z Pucharu Świata" - ocenił Michalski.



Wicemistrzem kraju został Kłosiński, a trzecie miejsce na podium zajął 20-letni Gaweł Oficjalski (AZS AWF Katowice).



Pod nieobecność ubiegłorocznej triumfatorki Natalii Czerwonki wśród kobiet pewnie zwyciężyła Bosiek. Po pierwszy w seniorskiej karierze tytuł w wieloboju sprinterskim 18-letnia panczenistka sięgnęła wygrywając dwukrotnie wyraźnie na 1000 m. Niedzielną rywalizację na tym dystansie ukończyła z dobrym rezultatem - 1.18,63 s - o ponad sekundę lepszym od drugiej Andżeliki Wójcik (AZS AWF Katowice).



Jak przyznała w rozmowie z PAP Bosiek, złotym medalem sprawiła sobie najlepszy prezent na święta.



"Dobrze kończy się dla mnie ten rok. Cieszę się z tego sukcesu, bo na trybunach dopingowali mnie bliscy i znajomi. Jestem zadowolona nie tylko z tytułu, ale również z uzyskanych wyników. Już w sobotę było dobrze, a dziś na 1000 m jeszcze się poprawiłam, choć dokuczało mi przeziębienie" - podsumowała łyżwiarka miejscowej Pilicy Tomaszów Maz.



Dodała, że po krótkim odpoczynku podczas świąt Bożego Narodzenia, w planach ma dwa krótkie zgrupowania oraz treningi na torze w austriackim Inzell, gdzie w lutym odbędą się mistrzostwa świata.



Na 500 m Bosiek dwukrotnie była trzecia. W sobotę na najkrótszym dystansie zwyciężyła Wójcik, a drugiego dnia Kaja Ziomek (Cuprum Lubin), które wywalczyły srebrny i brązowy medal.



W zawodach w Arenie Lodowej oprócz Czerwonki nie brali udziału najbardziej doświadczeni reprezentanci kraju - Zbigniew Bródka i Artur Waś, a także dobrze spisujący się ostatnio w Pucharze Świata Artur Nogal.





Wyniki drugiego dnia MP w wieloboju sprinterskim:



kobiety



500 m



1. Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) 39,47

2. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 39,49

3. Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) 39,91

1000 m



1. Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) 1.18,63

2. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 1.19,93

3. Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) 1.21,39



klasyfikacja wieloboju



1. Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) 158,310 pkt

2. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 159,430

3. Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) 160,215



bieg drużynowy



1. KS Pilica Toaszów Maz. I 3.18,90 (Karolina Bosiek, Karolina Gąsecka, Natalia Jabrzyk)

2. AZS AWF Katowice 3.28,88 (Andżelika Wójcik, Magdalena Czyszczoń, Aleksandra Kapruziak)

3. KS Pilica Toaszów Maz. II 3.38,47 (Zofia Pluta, Daria Kopacz, Olga Kaczmarek)



mężczyźni



500 m



1. Piotr Michalski (Górnik Sanok) 36,19

2. Sebastian Kłosiński (Stoczniowiec Gdańsk) 36,56

3. Gaweł Oficjalski (AZS AWF Katowice) 36,74



1000 m



1. Piotr Michalski (Górnik Sanok) 1.11,19

2. Sebastian Kłosiński (Stoczniowiec Gdańsk) 1.11,39

3. Dawid Burzykowki (Stoczniowiec Gdańsk) 1.12,93



klasyfikacja wieloboju



1. Piotr Michalski (Górnik Sanok) 143,685 pkt

2. Sebastian Kłosiński (Stoczniowiec Gdańsk) 144,550

3. Gaweł Oficjalski (AZS AWF Katowice) 147,155



bieg drużynowy