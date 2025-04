Zakopane straciło dwie wielkie imprezy. Kompromitacja pod Tatrami

Pierwszym testem dla hali lodowej w Zakopanem miały być zawody Pucharu Świata juniorów, jakie były zaplanowane na jesieni 2024 roku. Te zostały jednak przeniesione do Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Podobnie zresztą, jak Puchar Świata seniorów. Ten miał w lutym odbywać się w Zakopanem, a światowa czołówka znowu zjechała do Tomaszowa Mazowieckiego.

Wszystko przez to, że budowa hali stanęła. Ta jest gotowa w 80 procentach, ale wciąż nie jest znany termin jej oddania. Koszty budowy początkowo miały wynieść ok. 90 mln zł, ale z uwagi na zwiększenie jej funkcjonalności, zostały zwiększone do ponad 117 mln zł.

To koniec. Nie będzie mistrzostw Europy i Pucharu Świata w Zakopanem

Budowa toru stanęła, bo generalny wykonawca zażądał waloryzacji kosztów i nie uiścił płatności wobec podwykonawców.

Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) wysłała do PZŁS pismo z ultimatum, by ten do 31 marca określił się, czy będzie w stanie przeprowadzić zawody w Zakopanem. Związek do poniedziałkowego wieczora nie otrzymał żadnych informacji od decydentów w naszym kraju i rozpoczął zatem procedurę przeniesienia zawodów w inne miejsce.

"W związku z brakiem informacji ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, a także trwającymi negocjacjami pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Sportu a wykonawcą w sprawie wznowienia prac budowlanych hali lodowej w Zakopanem, Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego (PZŁS) nie jest w stanie podać ostatecznej daty zakończenia inwestycji.

PZŁS nie otrzymał również żadnych gwarancji, że obiekt zostanie ukończony do końca września 2025 roku, co było warunkiem wyznaczonym przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską (ISU) do organizacji Mistrzostw Europy oraz Pucharu Świata w styczniu 2026 roku. Reklama

W związku z zaistniałą sytuacją zaproponowaliśmy przeniesienie tych wydarzeń do Tomaszowa Mazowieckiego. Jeśli Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) wyrazi zgodę na zmianę lokalizacji, dołożymy wszelkich starań, aby zawody zostały zorganizowane na najwyższym poziomie sportowym i logistycznym" - czytamy w komunikacie PZŁS zamieszczonym na stronie związku.

