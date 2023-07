Trudny czas dla rywalki Świątek po Wimbledonie. Mąż przerwał milczenie

Wimbledon co roku cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców i zagranicznych mediów. Zawodnicy walczą nie o wielkoszlemowy tytuł i imponującą nagrodę finansową. Swoją gotowość do walki o cenne trofeum zgłosiła Ons Jabeur, która zameldowała się z finale imprezy w Londynie. Niestety Tunezyjka przegrała trzeci finał wielkoszlemowy w karierze i drugi z rzędu na Wimbledonie. Jej pogromczynią była Marketa Vondrousova.

"Jest mi naprawdę trudno. To najbardziej bolesna porażka w mojej karierze. Na początku chcę oczywiście pogratulować Markecie i jej teamowi, ponieważ rozegrała niesamowity turniej. Jesteś niezwykłą tenisistką i jestem bardzo szczęśliwa z twojego powodu. To będzie dla mnie trudny dzień, ale nie poddam się i wrócę silniejsza " - wyznała Ons Jabeur.

Koleżanka Igi Świątek nie wytrzymała po finale Wimbledonu. Podobnie było z jej mężem

Okazuje się, że nie tylko 28-latka uroniła kilka łez po zakończonym spotkaniu. Karim Kamoun , partner życiowy zawodniczki, będący również jej trenerem od przygotowania fizycznego zdecydował się na osobiste wyznanie. Mężczyzna za pośrednictwem mediów społecznościowych wrócił wspomnieniami do sobotniego meczu i zdradził, co czuł kiedy jego żona przegrała z Czeszką.

To było bolesne, Tak, to było naprawdę trudne. To sprawiło, że płakałem jak dziecko

"Można okazywać emocje, emocje to przecież paliwo, które sprawi, że będziesz silniejsza, mądrzejsza i jestem pewny, że jesteśmy na dobrej drodze. Wszystko, co dobre w końcu nadejdzie, musisz w to wierzyć i ciężko pracować. Jestem z Ciebie niesamowicie dumny Ons..." - zwrócił się do ukochanej.