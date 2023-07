Niedopuszczalne zachowanie Djokovicia w finale Wimbledonu. Jest kara

Do tego wydarzenia doszło po trzecim gemie, który Djoković przegrał przy własnym serwisie. Schodząc na przerwę Serb z całej siły uderzył rakietą o słupek, niszcząc swój sprzęt. Natychmiast otrzymał ostrzeżenie od sędziego Fergusa Murphy'ego , a teraz okazuje się, że także karę finansową.

Opisując całe zdarzenie podczas konferencji prasowej Djoković powiedział, że to była "chwilowa frustracja" . Trudno jednak mu się dziwić. Ten przegrany serwis spowodował, że tenisista z Belgradu musiał obejść się smakiem .

Wimbledon. Na razie Novak Djoković nie wyrównał rekordów

Poza tym mógł po raz ósmy zostać zwycięzcą przy Church Road, co w historii udało się tylko Szwajcarowi Rogerowi Federerowi , a także po raz piąty z rzędu, czego wcześniej dokonali tylko Szwed Björn Borg i Federer. Wygrana byłaby dla Djokovicia także 24. w imprezie wielkoszlemowej, czym zrównałby się z rekordzistką wszech czasów Australijką Margaret Smith Court .

Zawodnik z Belgradu po meczu był jednak w stanie docenić klasę rywala, który mimo dopiero 20 lat, potrafił zwyciężyć już w drugim turnieju wielkoszlemowym (w zeszłym roku to był US Open).

Odniósł się także do porównań Hiszpana do zawodników takich jak on, Federer czy Hiszpan Rafael Nadal.