Szalony mecz Rybakiny. 5:2 40-30 i zwrot akcji. Mistrzyni Roland Garros za burtą

Jelena Rybakina zanotowała trzy półfinały przed wielkoszlemową rywalizacją na US Open. Ostatnią porażkę reprezentantka Kazachstanu zanotowała w potyczce z Igą Świątek. Polka wygrała z 26-latką 7:5, 6:3, a później pognała po tytuł WTA 1000 w Cincinnati. Mimo przegranej z raszynianką, można było śmiało stwierdzić, że forma mistrzyni Wimbledonu sprzed trzech lat była całkiem niezła przed imprezą w Nowym Jorku. Dziesiąta rakieta świata miała ogromną ochotę na to, by poprawić swoją "życiówkę" w tych zmaganiach. Do tej pory nigdy nie dotarła do 1/8 finału.

Kazaszka wylosowała w pierwszej rundzie utalentowaną juniorkę - Julietę Pareję. Amerykanka próbowała nawiązać rywalizację w premierowej odsłonie, ale później na korcie dominowała już Rybakina. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:3, 6:0 na korzyść Jeleny. W kolejnej fazie na turniejową "9" czekała kolejna nastolatka, ale już nieco bardziej ograna na poziomie zawodowym. Mowa o Terezie Valentovej - triumfatorce juniorskiego Roland Garros 2024 w singlu i deblu. Czeszka miała być już bardziej wymagającą przeciwniczką. Przebieg spotkania to potwierdził.

US Open: Jelena Rybakina kontra Tereza Valentova w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Rybakiny. Reprezentantka Kazachstanu już na "dzień dobry" musiała bronić break pointów - i to w sumie aż trzech. Zdołała jednak wyjść z opresji i jako pierwsza objęła prowadzenie. Valentova dotrzymywała kroku i w trakcie piątego gema przypuściła kolejny atak na returnie. Tym razem już premierowa z dwóch szans została zamieniona w przełamanie. Po zmianie stron Tereza posiadała dwie okazje z rzędu na 4:2, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Przegrała cztery kolejne wymiany i zrobiło się 3:3. Mistrzyni Wimbledonu 2022 poszła za ciosem. Do końca seta nie straciła już ani jednego "oczka". Ostatecznie partia zakończyła się wynikiem 6:3 na korzyść faworytki.

Na starcie drugiej części pojedynku znów zobaczyliśmy słabszy fragment w wykonaniu Rybakiny. 18-latka szybko uzyskała prowadzenie 2:0. Potem zobaczyliśmy reakcję ze strony Kazaszki. Po czterech gemach mieliśmy remis W piątym Jelena wyszła na 30-15 przy podaniu Valentovej. Mimo to Czeszka przetrwała trudny moment i przerwała korzystną serię rywalki. To od razu uruchomiło świetny moment z perspektywy Terezy. Reprezentantka naszych południowych sąsiadów dominowała w kolejnych minutach i już w ósmym gemie, przy wyniku 5:2 40-30, doczekała się setboli.

Rybakina nie pozwoliła jednak rywalce na domknięcie partii. Obroniła dwie okazje przeciwniczki i ostatecznie utrzymała swój serwis. Presja przeszła na stronę Valentovej. W momencie, gdy Czeszka podawała po doprowadzenie do trzeciej odsłony, została przełamana do zera. Potem Jelena wyrównała na 5:5 i gra o zwycięstwo w secie zaczęła się od nowa. Finalnie o wszystkim decydował emocjonujący tie-break. W nim obserwowaliśmy trzeciego i czwartego setbola dla 18-latki. W kluczowym momencie znów zabrakło jednak postawienia "kropki nad i". Kazaszka przetrwała napór i przy stanie 8-7 doczekała się meczbola. Już po pierwszej okazji zapewniła sobie zwycięstwo 6:3, 7:6(7). W trzeciem rundzie US Open zmierzy się z Emmą Raducanu. Czeka nas zatem hitowe starcie z udziałem dwóch mistrzyń wielkoszlemowych.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

