Maciusiak nie czekał, już podjął decyzję ws. Stocha. Oficjalny komunikat PZN

Początek tego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich był dla reprezentacji Polski całkiem udany. Można było tak powiedzieć głównie ze względu na dwóch skoczków. Przede wszystkim do dobrej dyspozycji wrócił Kamil Stoch, który zdawał się być tak naprawdę o krok od najlepszych.

Bardzo miłą niespodziankę swoją formą sprawił z kolei Kacper Tomasiak. 18-latek obok Stocha skakał zdecydowanie najlepiej. Po czterech konkursach sytuacja się zmieniła. Tomasiak stał się wyraźnym liderem kadry, a Stoch zaczął bardzo tracić do tych, którzy biją się o pidum.

Kubacki skreślony. Maciusiak zdecydował

W tym samym czasie bardzo słabo spisywali się pozostali kadrowicze. Piotr Żyła miewał przebłyski, Paweł Wąsek właściwie męczył się na skoczni, Dawid Kubacki wyglądał fatalnie, a Maciej Kot ustabilizował formę na poziomie walki o top 30. Po weekendzie w Engelbergu coś się w tej kwestii zmieniło.

Po jednym dobrym konkursie zapisali na swoim koncie: Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Maciej Kot prezentował się dokładnie tak, jak można było się spodziewać. Najwięcej na skakaniu w "magicznym Engelbergu" stracił Kubacki. Mimo tego nie było pewne, że to on nie pojedzie na Turniej Czterech Skoczni.

Można było bowiem pewnie wyobrazić sobie sytuację, w której 38-letni Kamil Stoch czy Piotr Żyła w poszukiwaniu bardzo wysokiej formy odpuszczają wyjazd na tę imprezę, aby przygotować się do walki o medale na igrzyskach olimpijskich Mediolanie. Tak się jednak nie stało.

Maciej Maciusiak po konkursie w Engelbergu mówił, że kadrę poznamy w najbliższych godzinach lub... we wtorkowy wieczór. Nie minęły dwie godziny od końca konkursu i już wiemy, że w 74. Turnieju Czterech Skoczni nie wystartuje triumfator z sezonu 2019/2020, a więc Dawid Kubacki.

Maciej Maciusiak z decyzją nie czekał długo. Kilkadziesiąt minut po zawodach w Engelbergu Polski Związek Poinformował, że do Oberstdorfu polecą: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Z kolei Kubacki będzie rywalizował w Pucharze Kontynentalnym zaraz po świętach.

Nowy trener kadry A w polskich skokach Maciej Maciusiak Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Kamil Stoch, Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News