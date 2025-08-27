6:7 Djokovicia na Arthur Ashe Stadium, Amerykanie oszaleli. Koniec po 151 minutach
Zakończył się już pierwszy mecz na korcie Arthur Ashe Stadium podczas środowych zmagań na US Open. Na największym obiekcie imprezy zameldował się Novak Djoković. 38-latek walczył o awans do trzeciej rundy z reprezentantem gospodarzy - Zacharym Svajdą. Serb nie zaprezentował zbyt wysokiej formy, czego dowodem było przegranie pierwszego seta po tie-breaku. Wówczas Amerykanie mieli powody do zadowolenia. Później 145. tenisista świata walczył jednak ze zdrowiem i doszło do zwrotu akcji.
Mecz rozpoczął się od serwisu Svajdy. Już na "dzień dobry" Djoković otrzymał dwa break pointy. Mimo to Zachary wrócił ze stanu 15-40, wygrywając cztery akcje z rzędu. W następnych minutach panowie pilnowali swoich podań. Podczas szóstego rozdania niespodziewanie pojawiły się szanse dla Amerykanina na 4:2. Novak zdołał jednak oddalić zagrożenie i wyrównał na 3:3. Na przestrzeni dziewiątego i dziesiątego gema obserwowaliśmy mini okazje dla obu tenisistów, Najpierw 145. rakieta świata wracała z 15-30, potem 38-latek z 0-30. Ostatecznie o losach premierowej odsłony decydował tie-break. Do stanu 4-4 obaj szli równo. Wówczas reprezentant USA wygrał dwie akcje z rzędu i wypracował sobie dwa setbole. Wykorzystał ostatniego, przy swoim podaniu. Svajda zgarnął partię wynikiem 7:6(5), czym dał powody do radości gospodarzom.
Początek drugiej części pojedynku przebiegał pod dyktando serwujących. Na break pointy trzeba było zaczekać do szóstego gema. Wówczas doszło do pierwszego przełamania w całym pojedynku. Djoković stracił tylko jeden punkt na returnie i wyszedł na 4:2. Potem powrócił ze stanu 15-30 przy własnym podaniu i zbudował sobie już trzy "oczka" przewagi. Novak wypracował sobie setbole już w trakcie ósmego rozdania. Wówczas Svajda jeszcze się wybronił, oddalając dwie szanse, ale po chwili Serb pewnie wyserwował sobie zwycięstwo w drugiej odsłonie 6:3.
Wydawało się, że 38-latek przejmie już inicjatywę na dobre, ale tak się nie stało. W trakcie czwartego rozdania w trzeciej partii prowadził 30-15, ale wypuścił przewagę i dopuścił do break pointa dla przeciwnika. Było to o tyle kuriozalne, że Zachary zaczął mieć problemy zdrowotne, dokuczały mu skurcze. Djoković popełnił podwójny błąd serwisowy i zrobiło się 3:1 dla Svajdy. Reprezentant USA powinien mieć szansę na trzy "oczka" przewagi, ale zaliczył kosztowną pomyłkę przy siatce, która okazała się początkiem ogromnych kłopotów 145. tenisisty rankingu. Novak wykorzystał break point i zaczął odwracać seta. Nole kolekcjonował kolejne gemy i ostatecznie triumfował w trzeciej odsłonie 6:3.
Zachary próbował nawiązać jeszcze walkę w czwartej części, miał piłkę na 1:1. Finalnie przegrał jednak to rozdanie i przewaga Serba robiła się coraz większa. Wielki mistrz pozwolił rywalowi na wygranie tylko jednego gema - w momencie, gdy Djoković prowadził 3:0. Podczas szóstego rozdania Novak jeszcze raz dobrał się do podania Amerykanina i przy stanie 5:1 mógł zamykać pojedynek. Ostatecznie 38-latek triumfował 6:7(5), 6:3, 6:3, 6:1 po 151 minutach gry i zameldował się w trzeciej rundzie US Open. Tam zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Cameron Norrie - Francesco Comesana.
Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.