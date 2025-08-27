Partner merytoryczny: Eleven Sports

Urwała seta Świątek, a teraz taki mecz z rozstawioną Amerykanką. Pogrom w 76 minut

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

W środę rozpoczęły się zmagania w drugiej rundzie singla podczas tegorocznego US Open. W pierwszym meczu dnia na korcie Grandstand zobaczyliśmy w akcji przyjaciółkę Igi Świątek - Caty McNally. Reprezentantka USA, która jako jedyna urwała seta raszyniance podczas Wimbledonu, zmierzyła się z półfinalistką nowojorskiego Szlema sprzed 12 miesięcy - Emmą Navarro. W starciu dwóch Amerykanek doszło do pogromu. Ta wyżej notowana rozgromiła swoją rodaczkę w 76 minut.

Caty McNally urwała seta Idze Świątek podczas tegorocznego Wimbledonu
3 lipca obserwowaliśmy ekscytujące starcie z udziałem Igi Świątek i Caty McNally w drugiej rundzie Wimbledonu. Amerykanka wykorzystała słabszy fragment Polki w końcówce pierwszego seta i wygrała go 7:5. Od drugiej odsłony zobaczyliśmy jednak spokojniejszą grę raszynianki, dzięki czemu nasza reprezentantka odzyskała kontrolę nad wydarzeniami i triumfowała w całym pojedynku. Po meczu obie tenisistki nie szczędziły sobie ciepłych słów. Panie mają bardzo dobre relacje od czasów juniorskich, wspólnie sięgały po najwyższe laury w tej kategorii wiekowej. Kilka dni później okazało się, że McNally jako jedyna zdołała urwać seta Świątek w turnieju na londyńskiej trawie.

    Iga i Caty spotkały się po przeciwnych stronach siatki także podczas US Open, w ćwierćfinale miksta. Tutaj również lepsza okazała się Polka. Razem z Casperem Ruudem triumfowali 4:1, 4:2. Później Amerykanka szykowała się już do singla. W pierwszej rundzie pokonała Jil Teichmann 6:2, 6:2. Dzięki temu w drugiej fazie doszło do starcia z udziałem dwóch reprezentantek USA. McNally zmierzyła się bowiem z półfinalistką nowojorskiego Szlema sprzed roku - Emmą Navarro. Mimo dużej różnicy w rankingu, zapowiadała się ciekawa rywalizacja o 1/16 finału. Zwłaszcza, że notowana o 90 miejsc wyżej Navarro nie błyszczała ostatnio formą.

      US Open: Emma Navarro kontra Caty McNally w drugiej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu McNally. Początek spotkania przyniósł festiwal przełamań. W premierowym gemie Caty nie wykorzystała żadnej z trzech okazji na utrzymanie podania. Po zmianie stron wywalczyła breaka do 15. Chwilę później powtórzyła się sytuacja z pierwszego rozdania. Dopiero po następnej rotacji i walce na przewagi zobaczyliśmy gema wygranego przez serwującą. Dokonała tej sztuki Navarro, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 3:1. Potem swoje podanie zachowała przyjaciółka Świątek, przez co złapała kontakt z przeciwniczką. Był to jednak ostatni pozytywny moment w tym secie z perspektywy 101. rakiety świata. Później dominowała już Emma. Półfinalistka US Open sprzed roku zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i triumfowała w premierowej odsłonie 6:2.

        Navarro kontynuowała świetną passę na początku drugiej części pojedynku. Gładko wygrała pierwsze dwa gemy, a po tym, gdy obroniła piłkę na premierowe "oczko" dla McNally w trakcie trzeciego rozdania, Emma wyszła na prowadzenie 3:0 z przewagą podwójnego breaka. Po zmianie stron 11. zawodniczka rankingu posiadała szansę na zbudowanie czterech gemów różnicy, ale nie wykorzystała tej szansy. Dała jeszcze odrobinę nadziei Caty na powrót. Ale tylko na moment, bowiem po chwili znów dominowała Navarro. Półfinalistka US Open straciła tylko jeden punkt w ostatnich trzech rozdaniach.

        Finalnie wyżej notowana reprezentantka USA triumfowała 6:2, 6:1 w 76 minut. Tym samym to Emma zagra w trzeciej rundzie nowojorskiego Szlema z Barborą Krejcikovą albo Moyuką Uchijimą. Może zatem dojść do powtórki starcia z Wimbledonu. Tam Navarro walczyła o 1/8 finału z Krejcikovą. Wówczas Amerykanka wygrała to spotkanie w trzech setach.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

