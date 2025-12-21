Sezon WTA 2025 pełny był różnorodnych emocji, które elektryzowały kibiców tenisa ze wszystkich stron świata. Mogli oni być światkami wielu niezapomnianych historii, zapisanych złotymi literami w długiej i bardzo bogatej historii tej dyscypliny.

Miniony sezon był szalenie interesujący dla Igi Świątek. Raszynianka zaliczyła w nim zarówno ogrom pamiętnych wzlotów, jak również sporo głośnych i szokujących upadków. Na koniec zmagań najlepsza tenisistka z kraju nad Wisłą znalazła się na 2. miejscu rankingu WTA. Status liderki utrzymała natomiast Aryna Sabalenka, dla której sezon 2025 również pełen był ważnych, choć nie zawsze szczęśliwych momentów.

Sportowe emocje bardzo często idą w parze z wszelkiego rodzaju kontrowersjami. Nie inaczej było podczas minionego sezonu WTA. Redaktorzy portalu "khelnow.com" postanowili przyjrzeć się tej nieprzyjemnej sferze rywalizacji.

Świątek i Sabalenka w "elitarnym" gronie. Nie mają powodów do dumy

Wspomniany wyżej portal przygotował zestawienie "pięciu najbardziej kontrowersyjnych momentów sezonu WTA 2025". Znalazło się w nim miejsce zarówno dla Polki, jak i Białorusinki.

W przypadku Igi Świątek redaktorzy wspomnianego portalu postanowili przypomnieć jej "wojnę" z polskimi mediami. Szczególnie nasiliła się ona po historycznym triumfie raszynianki na kortach Wimbledonu. Wówczas tenisistka otwarcie wyraziła swoje zdziwienie oraz oburzenie niesprawiedliwą krytyką, jaka na przestrzeni całego sezonu pojawiała się w mediach z kraju nad Wisłą. Ta skupiała się nie tylko wokół samej tenisistki, ale też najważniejszych członków jej sztabu szkoleniowego. Podobną, a wręcz nieco wzmocnioną narrację 24-latka podtrzymywała zresztą po turnieju WTA Montreal.

Pisząc o Arynie Sabalence, redaktorzy portalu "khelnow.com" wyciągnęli natomiast jeden, bardzo konkretny moment. Chodzi o słowa, które Białorusinka wypowiedziała po porażce w finale prestiżowego turnieju im. Rolanda Garrosa. Tegoroczną triumfatorką turnieju została bowiem Coco Gauff, która w finale rozprawiła się z 1. rankingu WTA. Sabalenka źle zniosła wówczas porażkę, czemu upust dała podczas pomeczowej konferencji. W rozmowie z mediami 27-lakta umniejszyła osiągnięciu swojej rywalki sugerując, iż wynikało ono wyłącznie z kiepskiej dyspozycji Białorusinki. Dodatkowo Aryna Sabalenka była wówczas przekonana, że gdyby zamiast niej to Świątek dotarła do finału French Open, Polka cieszyłaby się z kolejnego paryskiego tytułu na swoim koncie. Ostatecznie liderka rankingu szybko przeprosiła Coco Gauff za dyskredytującą wypowiedź, a między paniami ciężko było się później doszukiwać przejawów złej krwi.

W tym niechlubnym zestawieniu znalazło się również miejsce dla kilku innych sytuacji, które miały miejsce podczas tegorocznych zmagań WTA. Przypomniano między innymi: nieprzyjemności Jeleny Rybakiny z tymczasowo zawieszonym przez federację trenerem Stefano Vukovem, Taylor Townsend oskarżająca Jelenę Ostapenko o rasizm oraz doniesienia o miłosnych zawirowaniach w życiu Emmy Raducanu.

Iga Świątek Rex Features/EAST NEWS East News

Aryna Sabalenka DIMITAR DILKOFF / AFP AFP

Iga Świątek i Aryna Sabalenka Alfredo Falcone/LaPresse/Shutter East News

