Tomasiak znów z awansem, tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata. [KLASYFIKACJA PUCHARU ŚWIATA]
W niedzielę po południu zakończył się kolejny weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawody w Engelbergu ponownie okazały się bardzo obfite w punkty do klasyfikacji generalnej dla Domena Preva, czyli aktualnego lidera tabeli. Coraz lepiej wygląda także sytuacja Kacpra Tomasiaka, który zaliczył kolejny awans i znacznie zbliżył się do czołowej dziesiątki. Oto jak po 11 konkursach indywidualnych wygląda klasyfikacja PŚ.
W najlepsze trwa sezon zimowy w skokach narciarskich 2025/2026. Za nami już 11 konkursów indywidualnych Pucharu Świata. Ostatni z nich miał miejsce w niedzielne popołudnie w Szwajcarii, a dokładniej w Engelbergu, gdzie corocznie odbywają się ostatnie przed świętami Bożego Narodzenia zmagania.
Rywalizacja była bardzo zacięta i interesująca, a finalnie górą okazał się Ryoyu Kobayashi. Druga lokata przypadła Domenowi Prevowi, a podium uzupełnił Felix Hoffmann. Kapitalnie spisał się także Kacper Tomasiak, który wyrównał swój najlepszy wynik w karierze i zajął 5. lokatę. Taki rezultat pozwolił mu zdobyć sporą liczbę pucharowych punktów, dzięki czemu zanotował spory awans w zestawieniu.
Prevc ze sporą przewagą, tak wygląda klasyfikacja PŚ
Liderem PŚ po pierwszej części sezonu jest Domen Prevc. Słoweniec przed niedzielnym konkursem wygrał aż pięć konkursów z rzędu, dzięki czemu wywalczył żółty plastron lidera, a także zbudował sobie pokaźną przewagę nad resztą stawki. Po 11 konkursach ma na swoim koncie aż 850 punktów.
Przewaga ta mogła być jeszcze większa, jednak wygrana Kobayashiego pozwoliła mu zmniejszyć stratę do "tylko"... 199 punktów. Z dorobkiem 651 "oczek" jest na 2. miejscu i zdaje się kontrolować sytuację za swoimi plecami.
Znacznie ciekawej wygląda walka o 3. miejsce w klasyfikacji generalnej, bowiem w grze o tą lokatę jest aż trzech skoczków. Na tę chwilę pozycję okupuje niedawny lider cyklu, Anze Lanisek (506 pkt). Zaledwie sześć punktów za nim jest Philipp Raimund, a z nieco większą stratą (47 pkt) plasuje się Ren Nikaido.
Polacy daleko, Tomasiak walczy o TOP10
Najlepszym z Polaków jest wspomniany Kacper Tomasiak. Swoim 5. miejscem wzbogacił się o 45 "oczek", dzięki czemu względem tabeli po sobotnich zmaganiach awansował o trzy pozycje i zajmuję 13. lokatę z dorobkiem 202 punktów na koncie. Na horyzoncie z pewnością pojawia się czołowa "10". Do klasyfikowanego na tym miejscu Stephana Embachera traci 95 punktów.
Na 23. lokacie plasuje się Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski zgromadził do tej pory 110 punktów. Dwie pozycje niżej z 96 punkami jest Piotr Żyła. Dalej w klasyfikacji znajdziemy Pawła Wąska, Dawida Kubackiego oraz Macieja Kota.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po 11 konkursach:
1. Domen Prevc (SŁO) - 850 pkt
2. Ryoyu Kobayashi (JAP) - 651 pkt
3. Anze Lanisek (SŁO) - 506 pkt
...
10. Stephan Embacher (AUS) - 297 pkt
...
13. Kacper Tomasiak (POL) - 202 pkt
23. Kamil Stoch (POL) - 110 pkt
25. Piotr Żyła (POL) - 96 pkt
33. Paweł Wąsek (POL) - 43 pkt
36. Dawid Kubacki (POL) - 31 pkt
37. Maciej Kot (POL) - 28 pkt
Następne zawody odbędą się już po świętach. Będą to zmagania w ramach Pucharu Świata i jednocześnie jednej z najważniejszych imprez całego sezonu, Turnieju Czterech Skoczni. Pierwszy konkurs w Oberstdorfie zaplanowany jest na poniedziałek 29 grudnia.