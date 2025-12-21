Fatalny błąd Casha. Przedświąteczny prezent dla rywali w hicie Premier League
W niedzielnym hicie 17. kolejki Premier League na Villa Park mierzyły się ze sobą Aston Villa oraz Manchester United. W wyjściowym składzie gospodarzy pojawił się oczywiście Matty Cash, który w tym sezonie jest jednym z najlepszych piłkarzy zespołu Unaia Emery'ego. Niestety w spotkaniu z "Czerwonymi Diabłami" popełnił koszmarny błąd, właściwie wręczając gola gościom.
Matty Cash w tym sezonie Premier League wygląda naprawdę znakomicie. Polak jest jednym z filarów Aston Villi, a Unai Emery prawdopodobnie nie wyobraża sobie składu swojej drużyny bez naszego prawego obrońcy na murawie. Cash w pewnym momencie był nawet nominowany do tytułu zawodnika miesiąca.
Ten ostatecznie w jego ręce nie trafił, ale tak naprawdę, to właśnie on jest najlepszym odzwierciedleniem jakości, jaką Cash w tym sezonie prezentuje. Przełożyło się to rzecz jasna także na występy w reprezentacji Polski. Pod wodzą Jana Urbana Cash wyrósł na jednego z liderów drużyny narodowej.
"Wielbłąd" Matty'ego Casha. Fatalne zachowanie Polaka
Nie mogło więc dziwić, że Cash wyszedł w pierwszym składzie na hitowy mecz 17. kolejki Premier League z Manchesterem United. Oprócz solidności w obronie Emery z pewnością liczył także na to, że Polak może coś dołożyć jeśli chodzi o udziały przy bramkach, bo w wielkich meczach ma do tego "nosa".
Z pewnością hiszpańskiemu szkoleniowcowi nie chodziło jednak o to, co wydarzyło się w trzeciej minucie doliczonego czasu gry w pierwszej połowie. Wówczas Aston Villa prowadziła jeszcze 1:0. Za sprawą fatalnego zachowania reprezentanta Polski ten stan rzeczy się zmienił.
Cash zagapił się, próbując swobodnie wyprowadzić piłkę. Tę skradł mu rywal, a do siatki wpakował ją Matheus Cunha. W aplikacjach statystycznych za takie zagrania piłkarzom obniża się oceny, a w odpowiedniej rubryce wpisuje "błąd prowadzący do straty gola". Tym razem przytrafiło się to Cashowi.
Na korzyść naszego kadrowicza działa fakt, że tego dnia w znakomitej formie strzeleckiej był Morgan Rogers, który strzelił najpierw gola na 1:0, a potem w bardzo podobny sposób pokonał bramkarza gości, ustalając wynik spotkania na rezultacie 2:1. Dzięki tej victorii Aston Villa z dorobkiem 36 oczek jest trzecia w tabeli Premier League.