To największe rozczarowanie sezonu. Siatkarze rozbici, znów sprawili zawód

W poprzedniej kolejce siatkarze z Częstochowy w końcu przełamali fatalną serię porażek i niespodziewanie pokonali ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle. Wydawało się, że niedzielne spotkanie z Energa Treflem Gdańsk to idealny moment, by rozpocząć choćby mini serię zwycięstw.

Rywale przystąpili bowiem do meczu z potężnymi osłabieniami. W ich składzie zabrakło Moustaphy M'Baye, Alaksieja Nasewicza i Pawła Pietraszki. Co prawda częstochowianie nie mogli skorzystać z kontuzjowanego Jakuba Nowaka, ale ten nie zawsze w tym sezonie grał w podstawowym składzie.

Szkoleniowiec gospodarzy zdecydował się wystawić w podstawowym składzie rozgrywającego Tomasza Kowalskiego, który ponownie wskoczył do szóstki w miejsce Argentyńczyka Luciano De Cecco. Pierwszy set był jednak w wykonaniu drużyny fatalny.

Gospodarzom nie wychodziło niemal nic i od początku to gdańszczanie budowali przewagę. Mimo niezłego przyjęcia częstochowianie mieli olbrzymie problemy w ataku - skończyli tylko sześć z 24 piłek. Po drugiej stronie dobrze radził sobie zaś Tobias Brand, a także zastępujący Nasewicza Damian Schulz. Skończyło się nokautem - wygraną Energa Trefla 25:12.

Siatkówka. Zespół z Częstochowy nie miał szans. Triumf Energa Trefla Gdańsk

W drugim secie gra częstochowian wyglądała już nieco lepiej, ale jednak gdańszczanie znów zaczęli budować przewagę. Trener Steam Hemarpol Politechniki Ljubomir Travica przywołał z ławki De Cecco i to największy gwiazdor drużyny miał poprawić jej grę. Ale gospodarze przegrywali już 9:13.

Ruszyli jednak w pogoń za przyjezdnymi, zmniejszyli starty do punktu. Znakomicie w ofensywie wypadł Patrik Indra, który skończył siedem z ośmiu ataków. Tyle że na Energa Trefla to i tak było za mało. Gdańszczanie potrafili bowiem odpowiedzieć, m.in. blokiem - zdobyli nim w tej partii aż pięć punktów - i wygrali 25:20.

De Cecco pozostał na boisku na trzeciego seta. Obok pojawił się jednak kolejny rezerwowy, 19-letni przyjmujący Jakub Kiedos. Ale goście nadal przeważali. Po bloku Piotra Orczyka prowadzili już 10:7.

Kiedy częstochowianie zbliżali się do remisu, Energa Trefl bronił się blokiem. W końcu Travica zdjął z boiska kapitana, Milada Ebadipoura. Ale nawet takie radykalne ruchy nic nie dały.

Gdańszczanie wygrali 25:19, cały mecz 3:0, i umocnili się na ósmym miejscu w tabeli PlusLigi. Częstochowianie po zwycięstwie z poprzedniej kolejki szybko zostali sprowadzeni na ziemię - mieli grać o wysokie cele, a kończą pierwszą rundę na ostatnim miejscu w lidze.

Milad Ebadipour, kapitan drużyny z Częstochowy Piotr Matusewicz East News

Mariusz Sordyl, trener Energa Trefla Gdańsk Waldemar Deska PAP

Kadr z meczu drużyn z Częstochowy i Gdańska Waldemar Deska PAP