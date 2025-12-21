Partner merytoryczny: Eleven Sports

To największe rozczarowanie sezonu. Siatkarze rozbici, znów sprawili zawód

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Siatkarze z Częstochowy mieli w tym sezonie walczyć o wysokie cele, a pierwszą rundę fazy zasadniczej PlusLigi kończą w fatalnych nastrojach. Steam Hemarpol Politechnika kilka dni po zwycięstwie z ZAKS-ą podjęła Energa Trefla Gdańsk. Drużyna z Trójmiasta przyjechała na mecz mocno osłabiona, a i tak nie miała problemów z ograniem częstochowian. Sytuacja pokonanych w tabeli PlusLigi jest nie do pozazdroszczenia.

Dwóch siatkarzy podczas rozgrywki na hali sportowej. Jeden z nich z zakrwawionym nosem trzyma chusteczkę przy twarzy, a drugi jest nieco zamazany na pierwszym planie. W tle widać żółte siedzenia i kibiców.
Siatkarze z Częstochowy mają za sobą fatalną rundęNATANAEL BREWCZYNSKI/400MMNewspix.pl

W poprzedniej kolejce siatkarze z Częstochowy w końcu przełamali fatalną serię porażek i niespodziewanie pokonali ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle. Wydawało się, że niedzielne spotkanie z Energa Treflem Gdańsk to idealny moment, by rozpocząć choćby mini serię zwycięstw.

Rywale przystąpili bowiem do meczu z potężnymi osłabieniami. W ich składzie zabrakło Moustaphy M'Baye, Alaksieja Nasewicza i Pawła Pietraszki. Co prawda częstochowianie nie mogli skorzystać z kontuzjowanego Jakuba Nowaka, ale ten nie zawsze w tym sezonie grał w podstawowym składzie.

Szkoleniowiec gospodarzy zdecydował się wystawić w podstawowym składzie rozgrywającego Tomasza Kowalskiego, który ponownie wskoczył do szóstki w miejsce Argentyńczyka Luciano De Cecco. Pierwszy set był jednak w wykonaniu drużyny fatalny.

Gospodarzom nie wychodziło niemal nic i od początku to gdańszczanie budowali przewagę. Mimo niezłego przyjęcia częstochowianie mieli olbrzymie problemy w ataku - skończyli tylko sześć z 24 piłek. Po drugiej stronie dobrze radził sobie zaś Tobias Brand, a także zastępujący Nasewicza Damian Schulz. Skończyło się nokautem - wygraną Energa Trefla 25:12.

    W drugim secie gra częstochowian wyglądała już nieco lepiej, ale jednak gdańszczanie znów zaczęli budować przewagę. Trener Steam Hemarpol Politechniki Ljubomir Travica przywołał z ławki De Cecco i to największy gwiazdor drużyny miał poprawić jej grę. Ale gospodarze przegrywali już 9:13.

    Ruszyli jednak w pogoń za przyjezdnymi, zmniejszyli starty do punktu. Znakomicie w ofensywie wypadł Patrik Indra, który skończył siedem z ośmiu ataków. Tyle że na Energa Trefla to i tak było za mało. Gdańszczanie potrafili bowiem odpowiedzieć, m.in. blokiem - zdobyli nim w tej partii aż pięć punktów - i wygrali 25:20.

    De Cecco pozostał na boisku na trzeciego seta. Obok pojawił się jednak kolejny rezerwowy, 19-letni przyjmujący Jakub Kiedos. Ale goście nadal przeważali. Po bloku Piotra Orczyka prowadzili już 10:7.

    Kiedy częstochowianie zbliżali się do remisu, Energa Trefl bronił się blokiem. W końcu Travica zdjął z boiska kapitana, Milada Ebadipoura. Ale nawet takie radykalne ruchy nic nie dały.

    Gdańszczanie wygrali 25:19, cały mecz 3:0, i umocnili się na ósmym miejscu w tabeli PlusLigi. Częstochowianie po zwycięstwie z poprzedniej kolejki szybko zostali sprowadzeni na ziemię - mieli grać o wysokie cele, a kończą pierwszą rundę na ostatnim miejscu w lidze.

    PlusLiga
    13 kolejka
    21.12.2025
    17:30
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    Zawodnik siatkarski w niebieskiej koszulce z numerem 11, reprezentujący klub Norwid, z poważnym wyrazem twarzy, na tle rozmytej sali sportowej.
    Milad Ebadipour, kapitan drużyny z CzęstochowyPiotr MatusewiczEast News
    Mężczyzna w czarnej koszulce sportowej z logotypami, siedzący na tle siatkarskiej hali z niebieskimi krzesłami i siatką w tle.
    Mariusz Sordyl, trener Energa Trefla GdańskWaldemar DeskaPAP
    Dwóch siatkarzy w akcji przy siatce, jeden wykonuje atak, drugi próbuje blokować po drugiej stronie boiska. Piłka znajduje się nad siatką, a w tle widoczne są trybuny oraz banery reklamowe.
    Kadr z meczu drużyn z Częstochowy i GdańskaWaldemar DeskaPAP

