6:0 na koniec meczu Rybakiny na US Open. Finalistka Wimbledonu za burtą

Choć Jelenę Rybakinę prawie zawsze stawia się wśród faworytek kolejnych turniejów, to akurat US Open było tym najsłabszym dla znakomitej tenisistki z Kazachstanu. Wimbledon w swojej karierze już wygrała, w Melbourne była w finale, w Paryżu dwa razy rywalizowała o półfinał.

W Stanach Zjednoczonych zaś zawodziła, na Flushing Meadows nigdy nie przebrnęła nawet trzeciej rundy. Teraz ta bariera powinna zostać w końcu przełamana, choć - jeśli wcześniej nie dojdzie do niespodzianek - o czwartą rundę zagra z Emmą Raducanu, której akcje też stoją coraz wyżej.

Choć chyba nie tak wysoko jak Kazaszki. Rybakina w trzech ostatnich rywalizacjach - w Waszyngtonie, Montrealu i Cincinnati - meldowała się w półfinale. I tylko w tych ostatnich zawodach była wyraźnie gorsza od rywalki, czyli od Igi Świątek. A skoro wcześniej rozbiła samą Arynę Sabalenkę, to teraz nie powinna mieć problemów z 16-latką.

US Open. Jelena Rybakina kontra finalistka juniorskiego Wimbledonu w pierwszej rundzie. Historyczne spotkanie dla Juliety Parejy

Rywalką Rybakiny była bowiem Julieta Pareja, której nazwisko coś powinno polskim kibicom powiedzieć. To bowiem młodziutka Amerykanka, ale mająca kolumbijskie pochodzenie, była niespełna pięć miesięcy temu rywalką Katarzyny Kawy w półfinale WTA 250 w Bogocie. Polka wygrała wtedy 7:5, 6:2, odniosła swój największy sukces w całym sezonie.

Julieta Pareja, US Open 2025 CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

16-letnia Pareja grała wtedy doskonale, dla niej było to jedno z pierwszych przetarć na tym poziomie. Rok temu dostała dziką kartę do kwalifikacji US Open, pokonała w nich dwie rywalki, przegrała dopiero finał z Kimberly Birrell. Teraz zaś organizatorzy poszli wyżej - dali jej przepustkę do głównej drabinki. A mieli ku temu powód.

Pareja to bowiem liderka juniorskiego rankingu ITF, wygrała kilka prestiżowych turniejów wśród dziewcząt. A półtora miesiąca temu błysnęła w Londynie - zagrała o tytuł Wimbledonu tak w singlu, jak i w deblu. Jeśli będzie miała ochotę, może w juniorskich Wielkich Szlemach grać także w przyszłym sezonie. Chyba że zdecyduje się na podbijanie zawodowego tenisa.

W Nowym Jorku po raz pierwszy zagrała z rywalką z TOP 10 rankingu WTA. I trudno było się spodziewać, że będzie w stanie sprawić jakiś kłopot Rybakinie. Kazaszka dominowała od początku, a nastolatka dość boleśnie zderzyła się z siłą serwisu byłej mistrzyni Wimbledonu. Dość powiedzieć, że w pierwszym secie Amerykanka wygrała tylko trzy punkty w czterech gemach serwisowych rywalki. W drugim - trzy w trzech. Nie było więc mowy o wyrównanej walce, siła fizyczna brała górę.

Jeszcze w pierwszej partii Pareja była w stanie wygrać trzy gemy przy swoim podaniu, choć w dwóch z nich broniła break pointów. W drugiej już takiej sytuacji nie było, Rybakina gładko wygrała 6:0. I zameldowała się w drugiej rundzie.

Jelena Rybakina Clive Brunskill/Getty Images via AFP AFP

