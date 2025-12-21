Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ma za sobą świetny rok, a nie znalazł klubu. To chytry plan, będzie ratownikiem za miliony

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

To jedna z największych zagadek tego okienka transferowego w Metalkas 2. Ekstralidze. Kenneth Bjerre, legendarny "Mały Duńczyk", mimo solidnego sezonu w barwach Cellfast Wilków Krosno, wciąż pozostaje bez pracodawcy. Statystyki go bronią, ale telefon milczy. W środowisku żużlowym huczy od plotek. Mówi się, że prezesi boją się zaryzykować wielkich pieniędzy przez jedną, krzywdzącą "łatkę", która przylgnęła do zawodnika. Czy Bjerre padł ofiarą własnej reputacji, czy może... prowadzi genialną grę na przeczekanie?

Dwóch żużlowców w kombinezonach z widocznymi nazwami sponsorów prowadzi rozmowę twarzą w twarz w otoczeniu sportowego zaplecza.
Kenneth Bjerre w rozmowie z Mathiasem PollestademTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patrząc na "papier", sytuacja jest absurdalna. Bjerre w minionym sezonie był pewnym punktem Wilków. Zajął 15. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników ligi, osiągając średnią 1,909 pkt na bieg. Dla większości klubów taki zawodnik to solidne wzmocnienie. Jednak w Krośnie uznano, że w walce o PGE Ekstraligę potrzebują lidera z prawdziwego zdarzenia i podziękowali weteranowi za współpracę.




    "Łatka" Bjerre, która odstrasza prezesów?

    Dlaczego nikt inny nie rzucił się na Duńczyka? Nieoficjalnie mówi się, że problemem nie jest forma, ale podejście do inwestycji. Do zawodnika miała przylegnąć łatka, która delikatnie mówi, że nie jest rozrzutny, jeśli chodzi o zakupy sprzętowe.

    Kluby boją się wyłożyć sporą kwotę za podpis, mając z tyłu głowy obawę, że te pieniądze nie pójdą w silniki. W nowoczesnym żużlu, gdzie wyścig zbrojeń jest kluczowy, taka opinia może być sporym utrudnieniem przy negocjacjach. Nikt nie chce płacić wtedy gwiazdorskiej gaży. Bjerre jednak wynikami dalej się broni, ale zainteresowanie nim nie jest tak duże, jak jeszcze kilka lat temu

    Czeka na dramat rywali. Będzie "łakomym kąskiem"?

    Bjerre jednak nie wygląda na zmartwionego. Wydaje się, że Duńczyk przyjął strategię "na wyczekanie", która może okazać się strzałem w dziesiątkę. Zamiast podpisywać byle jaki kontrakt teraz, woli poczekać na rozwój wydarzeń, a w takim sporcie jak żużel, wszystko może się zmienić w mgnieniu oka.

    Żużel to sport kontuzjogenny, a forma bywa ulotna. Wystarczy jeden uraz lidera w dowolnym ośrodku żużlowym, albo fatalny początek sezonu jakiejś gwiazdy, a telefon Bjerre rozgrzeje się do czerwoności. Podobną sytuację w zeszłym roku przecież miał Nicolai Klindt, który po udanym okresie przedsezonowym przypisywany był do wielu ośrodków, a ostatecznie wylądował w Texom Stali Rzeszów

    Wtedy, jako wolny agent ze średnią 1,9, będzie mógł dyktować warunki. Desperacja prezesów to najlepsza dźwignia negocjacyjna. Bjerre może wejść do gry w kwietniu lub maju jako "zbawca", a przy okazji zgarnąć świetne pieniądze i udowodnić, że wciąż stać go na solidne punktowanie.

    Kenneth Bjerre spisuje się znakomicie w Cellfast Wilkach Krosno
    Kenneth Bjerre spisuje się znakomicie w Cellfast Wilkach KrosnoMaciej NaporaEast News
    Na zdjęciu: Kenneth Bjerre
    Na zdjęciu: Kenneth BjerreŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Zawodnik żużlowy w czerwonym kombinezonie podczas jazdy na motocyklu na torze oraz portret tego samego sportowca w białej czapce z logo sponsora.
    Kenneth Bjerre nadal bez klubuTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
