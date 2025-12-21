Ma za sobą świetny rok, a nie znalazł klubu. To chytry plan, będzie ratownikiem za miliony

Patrząc na "papier", sytuacja jest absurdalna. Bjerre w minionym sezonie był pewnym punktem Wilków. Zajął 15. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników ligi, osiągając średnią 1,909 pkt na bieg. Dla większości klubów taki zawodnik to solidne wzmocnienie. Jednak w Krośnie uznano, że w walce o PGE Ekstraligę potrzebują lidera z prawdziwego zdarzenia i podziękowali weteranowi za współpracę.

"Łatka" Bjerre, która odstrasza prezesów?

Dlaczego nikt inny nie rzucił się na Duńczyka? Nieoficjalnie mówi się, że problemem nie jest forma, ale podejście do inwestycji. Do zawodnika miała przylegnąć łatka, która delikatnie mówi, że nie jest rozrzutny, jeśli chodzi o zakupy sprzętowe.

Kluby boją się wyłożyć sporą kwotę za podpis, mając z tyłu głowy obawę, że te pieniądze nie pójdą w silniki. W nowoczesnym żużlu, gdzie wyścig zbrojeń jest kluczowy, taka opinia może być sporym utrudnieniem przy negocjacjach. Nikt nie chce płacić wtedy gwiazdorskiej gaży. Bjerre jednak wynikami dalej się broni, ale zainteresowanie nim nie jest tak duże, jak jeszcze kilka lat temu

Czeka na dramat rywali. Będzie "łakomym kąskiem"?

Bjerre jednak nie wygląda na zmartwionego. Wydaje się, że Duńczyk przyjął strategię "na wyczekanie", która może okazać się strzałem w dziesiątkę. Zamiast podpisywać byle jaki kontrakt teraz, woli poczekać na rozwój wydarzeń, a w takim sporcie jak żużel, wszystko może się zmienić w mgnieniu oka.

Żużel to sport kontuzjogenny, a forma bywa ulotna. Wystarczy jeden uraz lidera w dowolnym ośrodku żużlowym, albo fatalny początek sezonu jakiejś gwiazdy, a telefon Bjerre rozgrzeje się do czerwoności. Podobną sytuację w zeszłym roku przecież miał Nicolai Klindt, który po udanym okresie przedsezonowym przypisywany był do wielu ośrodków, a ostatecznie wylądował w Texom Stali Rzeszów

Wtedy, jako wolny agent ze średnią 1,9, będzie mógł dyktować warunki. Desperacja prezesów to najlepsza dźwignia negocjacyjna. Bjerre może wejść do gry w kwietniu lub maju jako "zbawca", a przy okazji zgarnąć świetne pieniądze i udowodnić, że wciąż stać go na solidne punktowanie.

Kenneth Bjerre spisuje się znakomicie w Cellfast Wilkach Krosno

Kenneth Bjerre

Kenneth Bjerre nadal bez klubu