To sprawiło, że Iga Świątek wygrała Wimbledon. Fissette mówi wprost. "Moment przełomowy"

Iga Świątek zmianą trenera w październiku 2024 roku chciała dać swojej karierze nowe bodźce do rozwoju. Rozstanie z Tomaszem Wiktorowskim obliczone było na to, żeby zacząć osiągać znakomite wyniki nie tylko na tych nawierzchniach, które Polce sprzyjają, ale także tych, które niekoniecznie jej pasują.

Polka uznała, że człowiekiem, który będzie w stanie wprowadzić niezbędne korekty w jej grze będzie Belg - Wim Fissette. Były szkoleniowiec wielu mistrzyń Wielkiego Szlema podjął się tej misji z nadzieją na poprawę wyników raszynianki, szczególnie na trawie, na której dotychczas jej się nie wiodło.

Fissette nie ma wątpliwości. Wtedy odmienił się sezon Igi Świątek

- Celem na sezon 2025 było sprawienie, że Iga będzie grać dobrze także szybkich kortach Chciałem, żeby uwierzyła, że potrafi walczyć o tytuły także na tych nawierzchniach, które dotychczas jej nie sprzyjały. Potrzebowała uwierzyć, że może to robić po wprowadzeniu kilku modyfikacji - rozpoczął Belg w rozmowie na kanale "Break Point".

Sporą przeszkodą w tym, żeby Iga uwierzyła było to, co wydarzyło się na nawierzchni ziemnej. Ukochany czas sezonu był w tym roku dla Polki koszmarny. - Oczekiwania były ogromne, zarówno jej samej, jak i kibiców. Na "mączce" mogła tylko stracić. W Rzymie nie grała dobrze - kontynuował szkoleniowiec Polki.

Fissette nie ma jednak wątpliwości, że nieudany czas na ukochanej nawierzchni był kluczowy w ostatecznym sukcesie. - To, jak "pozbierała się" po Rzymie było bardzo ważne. Jak zagrała potem w Paryżu, to miało wielkie znaczenie. Paryż moim zdaniem był momentem przełomowym w sezonie - ocenił Fissette.

- Po turnieju w Rzymie mieliśmy długą rozmowę, bardzo dobrą rozmowę z całym zespołem. Coś się zmieniło w jej myśleniu. Zamiast myśleć ciągle o wygrywaniu, musieliśmy skupić się na pracy i tym, co ona nam przyniesie. Kluczowy był ten mecz z Rybakiną w Paryżu, gdy przegrywała 0:1, a potem z przełamaniem w drugim secie - dodał Belg.

- W tamtym meczu w końcu zadziałała nasza taktyka, to wszystko kliknęło i dało jej natychmiast mnóstwo pewności siebie. Posiadanie planu B, szczególnie na szybszych nawierzchniach było dla nas bardzo ważne. Cofnięcie się pozwoliło jej czuć się bardziej komfortowo na takich kortach (np. Wimbledonie przyp. red.) - zauważył rozmówca.

Pozostaje pytaniem, czy wobec tego za kilka tygodni współpraca Fissette'a z Igą i przygotowanie Polki do gry na szybkich nawierzchniach doprowadzi do skompletowania karierowego Wielkiego Szlema. Aby tak się stało Iga potrzebuje zatriumfować w Melbourne, gdzie dwukrotnie grała w półfinałach.

