Iga Świątek pod koniec sezonu 2024 zdecydowała się na być może najbardziej ryzykowny i nieoczekiwany ruch w swojej karierze. Nasza gwiazda uznała bowiem, że jej czas pod wodzą trenera, który zrobił z niej najlepszą tenisistkę świata, dobiegł końca. Rozstanie z Tomaszem Wiktorowskim było szokiem.

W miejsce byłego już szkoleniowca Igi Polka chciała zatrudnić obcokrajowca. Ostatecznie wybór padł na Belga - Wima Fissette'a, choć nie było to nazwisko oczywiste. Karta kariery belgijskiego trenera wyglądała jednak na tyle dobrze, że można było mieć nadzieję na progres w grze i wynikach Igi w poszczególnych turniejach.

Fissette opowiedział o przygotowaniach Igi. To jest cel

Początki ich współpracy były trudne, nie ma co do tego złudzeń. Po kilku nieco bardziej skomplikowanych miesiącach przyszedł czas wielkiej radości, a więc triumfy w Wimbledonie i Cincinnati. To dwa największe sukcesy ich współpracy, a apetyt na sezon 2026 jest z pewnością ogromny.

Fissette w przerwie między sezonami pojawił się w podcaście Dawida Celta i Marka Furjana. Na początku opowiedział o planach i tym, jak wyglądają przygotowania. - Jesteśmy w środku przygotowań, to interesujący czas. Aktualnie trenujemy trzy dni z rzędu, a potem mamy dzień przerwy - rozpoczął Belg na kanale "Break Point".

- W tym momencie skupiamy się na "pierwszych dwóch piłkach", a więc serwisie albo returnie i kolejnym uderzeniu. Gdy spojrzymy na czołową dziesiątkę, to mamy tam wiele "bighitterek" czy "bigserverek". To bardzo ważne, żeby Iga w tym aspekcie zanotowała poprawę. Musi być mniej przewidywalna - dodał trener Polki.

- Czuję, że musimy sprawić, żeby Iga czuła się bardziej komfortowo w pozycji, gdy rywalka atakuje ją agresywnie już od pierwszej piłki. Iga jest zdrowa, więc mimo pewnego zmęczenia wszystko idzie zgodnie z naszym planem. Pierwsza piłka będzie bardzo ważna - kontynuował w pierwszej części rozmowy szkoleniowiec naszej gwiazdy.

- Jestem przekonany, że w następnym sezonie będziemy w stanie wprowadzić do gry Igi więcej gry technicznej, jak wolej, dropshot czy slice, że będzie tego używać w ważnych meczach. Tego brakuje. Nie możemy jednak zapomnieć, że Iga ma znakomity topspinowy forehand, który jest jej gigantyczną bronią. Wszystko opiera się na pewności siebie na korcie - podsumował Belg.

Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od połowy października 2024 roku DAVID GRAY / AFP AFP

Wim Fissette nowym trenerem Igi Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP/AFP, ERIC LALMAND / BELGA MAG / Belga via AFP AFP

Trener Wim Fissette wypełnia obowiązki wobec krajowej federacji. Iga Świątek ćwiczy bez niego AFP