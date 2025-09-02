Tegoroczny US Open układa się do tej pory znakomicie z perspektywy Aryny Sabalenki. Białorusinka wykonała już jedno ze swoich zadań - zapewniła sobie utrzymanie pozycji liderki rankingu WTA po zmaganiach w Nowym Jorku. Zagwarantowało jej to zwycięstwo w potyczce z Cristiną Bucsą. Tenisistka z Mińska kontrolowała sytuację na korcie i ostatecznie pokonała Hiszpankę 6:1, 6:4.

Wówczas znaleźliśmy się o krok od starcia 27-latki z Jeleną Rybakiną. Ostatecznie nie dojdzie do takiego zestawienia na US Open. Reprezentantka Kazachstanu uległa Markecie Vondrousovej w czwartej rundzie. Czeszka rozegrała bardzo solidne spotkanie, popełniła niewiele błędów. I to zadecydowało o jej triumfie 6:4, 5:7, 6:2. Dzięki temu w nocy z wtorku na środę nie przed godz. 1:00 czasu polskiego dojdzie do 10. bezpośredniej potyczki między Sabalenką i Vondrousovą. Póki co w zestawieniu H2H jest 5-4 dla Aryny.

W tym sezonie panie rywalizowały ze sobą już dwukrotnie - w czerwcu w Berlinie lepsza okazała się Czeszka, a w sierpniu doszło do rewanżu w Cincinnati na korzyść Białorusinki. Wówczas panie spotykały się ze sobą odpowiednio w półfinale oraz drugiej rundzie. Ostatnią batalię na etapie najlepszej "8" stoczyły w kwietniu ubiegłego roku. Wówczas spotkały się w ćwierćfinale WTA 500 w Stuttgarcie. Tenisistka z Mińska bardzo chciała przełamać swoją niemoc w niemieckiej imprezie i pragnęła sięgnąć w końcu po tytuł. Także i wtedy jej droga do sukcesu zakończyła się niepowodzeniem. A powstrzymała ją przed tym właśnie Czeszka.

WTA Stuttgart 2024: Marketa Vondrousova pokonała Arynę Sabalenkę w ćwierćfinale

Tamten mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. W pierwszych minutach panie pilnowały swoich podań, ale ta sytuacja uległa zmianie w czwartym gemie. Wtedy wywiązał się mały festiwal przełamań. Najpierw breaka uzyskała Aryna, dzięki czemu tenisistka z Mińska wyszła na 3:1. Po chwili zobaczyliśmy odpowiedź Vondrousovej. Czeszka odrobiła stratę przełamania, a potem obroniła szansę Białorusinki na 4:2 i na tablicy wyników pojawił się remis. Końcówka premierowej odsłony należała jednak do Sabalenki. Wygrała aż 12 z 14 kolejnych akcji i dzięki temu wygrała partię 6:3.

Druga część pojedynku wyglądała inaczej. Vondrousova utrzymała na starcie podanie, a potem wywiązał się festiwal przełamań. Przerwała go dopiero Marketa, podczas piątego gema. Czeszka obroniła break pointa i wyszła na 4:1. Później Aryna próbowała niwelować straty. Odrobiła przełamanie w siódmym gemie i po zmianie stron serwowała po 4:4. Nie zdobyła jednak żadnego punktu przy własnym podaniu i reprezentantka naszych południowych sąsiadów mogła kończyć seta. Dokonała tej sztuki bez większych problemów, wygrywając go 6:3.

O losach awansu do półfinału decydował trzeci set. Początek należał do Vondrousovej. Przełamanie w trzecim gemie, a potem wyjście na prowadzenie 3:1. Po sześciu rozdaniach mieliśmy już jednak remis. Także kolejne minuty obfitowały w breaki. Korzystną passę returnujących przerwała dopiero Sabalenka. Białorusinka wyszła na 5:4 i przerzuciła presję na serwis rywalki. Aryna znalazła się o dwa punkty od wygranej po tym, jak prowadziła 30-15 przy podaniu Markety.

Wtedy nastąpił zwrot akcji. Czeszka zgarnęła aż siedem punktów z rzędu i nagle znalazła się w pozycji, kiedy to mogła kończyć mecz przy własnym serwisie. W trakcie dwunastego rozdania Vondrousova ponownie wróciła ze stanu 15-30 i zapewniła sobie zwycięstwo 3:6, 6:3, 7:5. W ostatniej akcji Sabalenka posłała return w siatkę. Tamta końcówka pozbawiła tenisistkę szans na tytuł w Stuttgarcie. Jak potoczy się ich 10. bezpośrednia batalia, która z nich awansuje do półfinału US Open? O tym przekonamy się w najbliższą noc.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

