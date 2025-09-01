Na ten wynik czekała Świątek. Krótka przygoda Sabalenki z czwartą rundą US Open

Dla Aryny Sabalenki to właśnie US Open ma podwójnie ważne znaczenie. Po pierwsze: jest ostatnią szansą na wygranie wielkoszlemowych zawodów w tym sezonie. A po drugie: teoretycznie już tutaj mogła stracić fotel liderki rankingu. A tak by się stało, gdyby odpadła przed ćwierćfinałem, a Coco Gauff lub Iga Świątek zdołała wywalczyć puchar za tytuł.

Białorusinka wygrała już na Flushing Meadows trzy spotkania, zostało więc to czwarte. Z Hiszpanką Cristiną Bucsą, co już samo w sobie zdecydowanie wskazywało na faworytkę.

I Aryna ten ostatni krok wykonała, zapewniła sobie fotel liderki rankingu przynajmniej do 22 września, czyli zakończenia zmagań w Seulu. Bo tam wystąpi Iga Świątek. Jaka będzie między nimi różnica, dowiemy się przed końcem tego tygodnia.

US Open. Aryna Sabalenka kontra Cristina Bucsa. Trzecia potyczka Hiszpanki z aktualną liderką rankingu WTA

Choć Sabalenka i Bucsa są z tego samego rocznika (1998), to jakoś nigdy dotąd w singlu nie zdołały się zmierzyć. Nawet w zawodach juniorskich w ramach ITF. I trudno się temu dziwić, Hiszpanka dopiero na początku 2023 roku wskoczyła do pierwszej setki rankingu, ale już do TOP 50 nie zawitała. W wielkich turniejach jest więc w stanie raz po raz trafić na gwiazdy, w tych mniejszych, WTA 250, a często i WTA 500, gwiazd brakuje.

Cristina Bucsa CHARLY TRIBALLEAU AFP

Urodzona w Mołdawii reprezentantka Hiszpanii rozegrała dotąd dwa spotkania z aktualną w tamtym momencie liderką rankingu WTA - była nią Iga Świątek. W Melbourne i Paryżu ugrała łącznie pięć gemów. A patrząc na jej starcia z zawodniczkami z TOP 10, bilans wynosił: 0:8 w meczach i 0:16 w setach. Inne rozstrzygnięcie niż gładkie zwycięstwo Aryny byłoby sporym zaskoczeniem.

Białorusinka zaczęła spotkanie podwójnym błędem serwisowym, za chwilę nadziała się na forhend rywalki - zrobiło się 0-30. A kibice na Louis Armstrong Stadium zareagowali sporymi brawami.

Taki stan rzeczy nie trwał długo - kolejne akcje zakończyły się szybkimi punktami dla Sabalenki, wkrótce prowadziła więc 1:0. A gdy przełamała brązową medalistkę IO, ale w deblu, w czwartym gemie, sprawa była już jasna. Sabalenka szybko zapisała tego seta na swoje konto (6:1), po zaledwie 27 minutach.

Hiszpanka nie grała wcale źle, ale za bardzo bojaźliwie, by móc mu zrobić Białorusince jakąś krzywdę. Jeśli trafiała pierwszym serwisem, miała jeszcze całkiem spore szanse na wygranie punktu. To drugie było jednak fatalne, w pierwszej partii nie wygrała po nim choćby jednego punktu.

I to w pewnym sensie zabrało emocje także i później. Zwłaszcza po przełamaniu na 3:2. Choć siódmy gem był w końcu inny, wyszedł poza ten schemat. Trwał 11 minut, Sabalenka przeplatała zagrania genialne z fatalnymi, a Bucsa się odgryzała. I to ona ostatecznie wygrała, doprowadziła do 3:4. Cały mecz, po 73 minutach, przegrała jednak 1:6, 4:6.

O półfinał Białorusinka powalczy albo z Jeleną Rybakiną, albo z Marketą Vondrousovą.

Aryna Sabalenka Sarah Stier AFP

Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press