Nie będzie starcia Sabalenki z Rybakiną. Nocna niespodzianka w Nowym Jorku po 111 minutach

Losowanie drabinki tegorocznego US Open ułożyło się w taki sposób, że podobnie jak podczas WTA 1000 w Cincinnati, także i w Nowym Jorku mogło dojść w ćwierćfinale do starcia Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. Białorusinka jako pierwsza wykonała swoje zadanie. W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego w pewnym stylu pokonała Cristinę Bucsę 6:1, 6:4 i zameldowała się w najlepszej "8". Później tenisistka z Mińska mogła oczekiwać na to, z kim przyjdzie jej się zmierzyć w kolejnej fazie wielkoszlemowej imprezy. Ostateczne rozstrzygnięcie poznała dopiero tuż przed północą czasu lokalnego.

Rybakina rywalizowała z Marketą Vondrousovą. Na Arthur Ashe Stadium doszło zatem do starcia dwóch mistrzyń Wimbledonu - ta z sezonu 2022 mierzyła się z triumfatorką londyńskich rozgrywek sprzed dwóch lat. Można zatem powiedzieć, że Czeszka przejęła trofeum z rąk reprezentantki Kazachstanu. Obie panie dawno nie miały okazji stoczyć bezpośredniej batalii. Poprzedni pojedynek rozegrały w 2023 roku. Wówczas w Rzymie lepsza okazała się Jelena. W zestawieniu H2h było do tej pory 1-1. W nocy naszego czasu toczyła się zatem walka o drugie zwycięstwo w tej rywalizacji. Faworytką spotkania była Rybakina.

US Open: Jelena Rybakina kontra Marketa Vondrousova w czwartej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Rybakiny. Czeszka próbowała wykorzystać fakt, że rywalka mogła być jeszcze nie do końca rozgrzana. Vondrousova wywierała presję i po świetnej akcji wypracowała sobie break pointa. A przy nim pomyłkę zanotowała Jelena. Dzięki temu już na "dzień dobry" doszło do przełamania. Po zmianie stron tenisistka naszych południowych sąsiadów pewnie podwyższyła na 2:0. W następnych minutach Kazaszka odrobiła straty. W czwartym gemie Marketa zaliczyła serię błędów i straciła serwis, mimo prowadzenia 30-0. Po piątym rozdaniu to mistrzyni Wimbledonu sprzed trzech lat znalazła się z przodu.

Kolejne gemy były wygrywane w pewnym stylu przez serwujące. Taki stan rzeczy potrwał aż do wyniku 4:4. Wtedy znów uaktywniła się Vondrousova na returnie. Po fantastycznym zagraniu wypracowała sobie dwa break pointy z rzędu. Przy pierwszym z nich wybroniła się Rybakina, ale po kolejnym Marketa cieszyła się z ponownego prowadzenia. Przy stanie 5:4 Czeszka podawała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Triumfatorka londyńskiego Szlema sprzed dwóch sezonów pewnie wykonała swoje zadanie, wygrywając seta 6:4.

Na starcie drugiej części pojedynku obie panie pilnowały własnych podań. Taki stan rzeczy potrwał aż do szóstego gema. Wówczas powtórzyła się sytuacja z pierwszej partii, kiedy to Vondrousova straciła serwis mimo prowadzenia 30-0. Tym razem tenisistka naszych południowych sąsiadów popełniła przy break poincie ogromny podwójny błąd serwisowy. Zrobiło się 4:2 dla Rybakiny, ale to nie oznaczało końca emocji. Tuż przed zmianą stron pojawiły się okazje na powrotne przełamanie dla Jeleny. Pierwszy został zniwelowany. Później Kazaszka nie wytrzymała jednak intensywnej wymiany i wpakowała piłkę w siatkę.

Po ośmiu gemach na tablicy wyników znów zagościł remis. Nie przyszło Markecie łatwo, bowiem mimo 40-15 zrobiła się równowaga. Później 10. rakieta świata nie wykorzystała szansy na wygenerowanie sobie break pointa i później rozdanie zakończyło się po myśli Czeszki. Po chwili Rybakina dorzuciła piąte "oczko" na swoje konto i przerzuciła presję na stronę przeciwniczki. Jelena doczekała się setbola. A przy nim Vondrousova podjęła pełne ryzyko z drugiego podania, posyłając je pod linię końcową kara serwisowego. Reprezentantka Kazachstanu zagrała return w siatkę i potem rozdanie odwróciło się na korzyść Markety.

Gdy wydawało się, że o wyniku partii zdecyduje tie-break, w trakcie dwunastego gema nadszedł przełomowy moment. Zaczęło się od tego, że Czeszka zbudowała sobie przewagę i prowadziła 40-15. To oznaczało, że ma dwie okazje z rzędu na doprowadzenie do decydującej rozgrywki. Od tamtej chwili na niesamowity poziom wzniosła się Rybakina. Mistrzyni Wimbledonu 2022 zgarnęła w sumie cztery punkty z rzędu - i to w jakim stylu! Ostatecznie druga odsłona zakończyła się wynikiem 7:5 na korzyść Jeleny.

Rybakina kontynuowała świetną serię w pierwszych akcjach decydującej partii. Utrzymała podanie do zera, potem prowadziła 30-15 przy serwisie Vondrousovej. Mimo to Czeszka odwróciła losy gema i później niespodziewanie pognała po przełamanie. Reprezentantka Kazachstanu znów miała 30-15, ale tak jak chwilę wcześniej, kolejne trzy akcje trafiły na konto Markety. Przy break poincie tenisistka naszych południowych sąsiadów posłała świetny, głęboki return po drugim podaniu przeciwniczki, dzięki czemu zmusiła Jelenę do błędu. Po zmianie stron zrobiło się już 3:1 dla mistrzyni Wimbledonu 2023.

Sytuacja Rybakiny robiła się coraz trudniejsza. A była jeszcze gorsza po tym, jak w siódmym gemie ponownie straciła serwis ze stanu 40-15. Przy break poincie posłała piłkę w korytarz deblowy, a to oznaczało, że przy wyniku 5:2 Vondrousova będzie serwować po awans do kolejnej fazy. Jelena rzuciła się jeszcze do odrabiania strat, miała dwie szanse na trzecie "oczko" po świetnych zagraniach. W końcówce ósmego rozdania Marketa zaczęła jednak wybitnie serwować i zdołała wyjść z opresji. Ostatecznie Czeszka triumfowała 6:4, 5:7, 6:2 po 111 minutach walki i dzięki temu to zawodniczka naszych południowych sąsiadów zmierzy się w ćwierćfinale US Open z Aryną Sabalenką.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam” – Świątek o meczu z Kalińską [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Jelena Rybakina JASON WHITMAN AFP

Marketa Vondrousova ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Aryna Sabalenka Sarah Stier AFP