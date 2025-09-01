Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jednoczesne mecze reprezentantek Polski. Efekt jak u Świątek. Polski hit jednak odwołany

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

To że Iga Świątek zacznie swój mecz z Jekateriną Aleksandrową o ćwierćfinał US Open o godz. 19.10 było trochę dziełem przypadku - zależało od długości wcześniejszego spotkania na Arthur Ashe Stadium. Z kolei początek spotkania Katarzyny Kawy w Guadalajarze z Amandine Hesse był tak właśnie planowany, po rozgrzewce. I starsza z reprezentantek Polski również spisała się znakomicie, pokonała zawodniczkę z Francji. Wiele też wskazywało na to, że w drugiej rundzie może zagrać z... inną zawodniczką z naszego kraju. Tak się nie stanie.

Katarzyna Kawa I Iga Świątek miały w poniedziałek powody do radości
Katarzyna Kawa I Iga Świątek miały w poniedziałek powody do radościRobert PrangeGetty Images

Zmagania na Flushing Meadows są już w drugim tygodniu, śledzi je cały tenisowy świat. Można więc było zobaczyć w poniedziałek zwycięstwo Igi Świątek nad Jekateriną Aleksandrową czy zaskakująco gładką wiktorię Naomi Osaki nad Coco Gauff. Swój "popis" na Arthur Ashe Stadium dał też Andriej Rublow, ostatecznie pożegnał się z rywalizacją.

Część zawodniczek czy zawodników, którzy nie przeszli kwalifikacji bądź też odpadli w pierwszych dwóch rundach zdecydowało się na grę w challengerach ATP czy turniejach WTA 125 w różnych zakątkach świata.

Trzy Polki wybrały się do Guadalajary, tam już za tydzień zaczną się zmagania WTA 500, z udziałem m.in. Magdy Linette i Magdaleny Fręch. A teraz rozpoczął się mniejszy turniej - w singlu miały wystąpić Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova, a w deblu - Katarzyna Piter. Dwie pierwsze mogły nawet na siebie trafić w drugiej rundzie - i to było prawdopodobne, w pierwszej rundzie były faworytkami.

Zobacz również:

Coco Gauff i Naomi Osaka
US Open

Podopieczna Wiktorowskiego pomogła Świątek. Koniec marzeń Gauff o drugim tytule US Open

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Tyle że już w drodze do Meksyku Klimovicova źle się czuła, na miejscu dostała antybiotyki. Zrezygnowała z gry, wraca do domu. Kawa zaś swoje zadanie wykonała.

    WTA 125 Guadalajara. Efektowne zwycięstwo Katarzyny Kawy w pierwszej rundzie

    Polka zaczynała poniedziałkową sesję na odnowionych kortach w Guadalajarze, jej mecze ze znacznie niżej notowaną Amandine Hesse zaplanowano na godz. 11 lokalnego czasu, czyli 19 polskiego. Zaczęło się 10 minut później, a mniej więcej w tym samym czasie w Nowym Jorku Iga Świątek rozpoczęła bój o ćwierćfinał US Open. I rozbiła Jekaterinę Aleksandrową 6:3, 6:1 w zaledwie 64 minuty, pokazała wielką siłę.

    Katarzyna Kawa
    Katarzyna KawaLuis AcostaAFP

    Kawa poszła w jej ślady w turnieju, w której gwiazdami są m.in. Alexandra Eala, Kamilla Rachimowa czy Emiliana Arango, którą w Nowym Jorku ograła Świątek. Sama jest tu rozstawiona z "siódemką", wybitny występ mógłby jej dać tu awans nawet w okolice 102.-105. miejsca w rankingu WTA. I przybliżyć do głównej drabinki w kolejnym Australian Open.

    Polka straciła na samym początku podanie, ale później wygrała cztery gemy z rzędu. Miała też cztery break pointy na 5:1, wtedy pewnie zamknęłaby seta bez większych emocji. A te emocje się pojawiły, bo nagle z tak korzystnego wyniku zrobiło się 5:4. Polka utrzymała jednak podanie, wygrała partię 6:4.

    W drugiej partii też miała inicjatywę, szybko odskoczyła na 4:1, później 5:2. W ósmym gemie miała trzy piłki meczowe, mogła zakończyć swój mecz zaraz po Idze. A tak spędziła na korcie jeszcze kwadrans, by wygrać jednak 6:4, 6:3 - po 87 minutach.

    I w nagrodę zagra w drugiej rundzie - w środę.

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    12:0 dla Igi Świątek. Rosjanki klękają przed Polką, kompletny nokaut

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej
    Katarzyna Kawa rywalizowała o awans do drugiej rundy WTA 250 w Bogocie
    Katarzyna KawaPawel Andrachiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PLNewspix/East News
    Katarzyna Kawa - Marta Kostiuk. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja