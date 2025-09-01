Część zawodniczek czy zawodników, którzy nie przeszli kwalifikacji bądź też odpadli w pierwszych dwóch rundach zdecydowało się na grę w challengerach ATP czy turniejach WTA 125 w różnych zakątkach świata.

Trzy Polki wybrały się do Guadalajary, tam już za tydzień zaczną się zmagania WTA 500, z udziałem m.in. Magdy Linette i Magdaleny Fręch. A teraz rozpoczął się mniejszy turniej - w singlu miały wystąpić Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova, a w deblu - Katarzyna Piter. Dwie pierwsze mogły nawet na siebie trafić w drugiej rundzie - i to było prawdopodobne, w pierwszej rundzie były faworytkami.

Tyle że już w drodze do Meksyku Klimovicova źle się czuła, na miejscu dostała antybiotyki. Zrezygnowała z gry, wraca do domu. Kawa zaś swoje zadanie wykonała.

WTA 125 Guadalajara. Efektowne zwycięstwo Katarzyny Kawy w pierwszej rundzie

Polka zaczynała poniedziałkową sesję na odnowionych kortach w Guadalajarze, jej mecze ze znacznie niżej notowaną Amandine Hesse zaplanowano na godz. 11 lokalnego czasu, czyli 19 polskiego. Zaczęło się 10 minut później, a mniej więcej w tym samym czasie w Nowym Jorku Iga Świątek rozpoczęła bój o ćwierćfinał US Open. I rozbiła Jekaterinę Aleksandrową 6:3, 6:1 w zaledwie 64 minuty, pokazała wielką siłę.

Katarzyna Kawa Luis Acosta AFP

Kawa poszła w jej ślady w turnieju, w której gwiazdami są m.in. Alexandra Eala, Kamilla Rachimowa czy Emiliana Arango, którą w Nowym Jorku ograła Świątek. Sama jest tu rozstawiona z "siódemką", wybitny występ mógłby jej dać tu awans nawet w okolice 102.-105. miejsca w rankingu WTA. I przybliżyć do głównej drabinki w kolejnym Australian Open.

Polka straciła na samym początku podanie, ale później wygrała cztery gemy z rzędu. Miała też cztery break pointy na 5:1, wtedy pewnie zamknęłaby seta bez większych emocji. A te emocje się pojawiły, bo nagle z tak korzystnego wyniku zrobiło się 5:4. Polka utrzymała jednak podanie, wygrała partię 6:4.

Rozwiń

W drugiej partii też miała inicjatywę, szybko odskoczyła na 4:1, później 5:2. W ósmym gemie miała trzy piłki meczowe, mogła zakończyć swój mecz zaraz po Idze. A tak spędziła na korcie jeszcze kwadrans, by wygrać jednak 6:4, 6:3 - po 87 minutach.

I w nagrodę zagra w drugiej rundzie - w środę.

Katarzyna Kawa Pawel Andrachiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL Newspix/East News

Katarzyna Kawa - Marta Kostiuk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport