Majchrzak odpadł, ale co zrobił inny Polak. Wielki triumf, zagra o ćwierćfinał US Open

Tegoroczny US Open obfituje w spore sukcesów polskich reprezentantów nie tylko po stronie pań. Do trzeciej rundy singla mężczyzn dotarł Kamil Majchrzak. Nasz reprezentant dokonał niezwykłego powrotu w meczu z rozstawionym z "9" Karenem Chaczanowem - z 0-2 w setach, oraz ze stanu 2:5 w piątej partii, broniąc w sumie pięciu meczboli. Ostatecznie pokonał Rosjanina po super tie-breaku w decydującej odsłonie. Dwa dni później nadeszła przykra wiadomość, bowiem po niespełna 30 minutach gry 29-latek musiał skreczować z kontuzji kontuzji mięśnia międzyżebrowego w batalii o 1/8 finału z Leandro Riedim.

Sukcesy Polaków kontynuują jednak koledzy Majchrzaka. Nasi reprezentanci świetnie radzą sobie w deblu. Karol Drzewiecki wygrał swoje pierwsze spotkanie na Szlemie, a potem poszedł za ciosem. Razem z Marcusem Willisem obronili w sumie trzy piłki meczowe i pokonali duet John Peers/Jackson Withrow po super tie-breaku, który zakończył się wynikiem 13-11. Dzisiaj szansę na pójście w ślady tenisisty z Gorzowa Wielkopolskiego miał Jan Zieliński. Polak i Czech Adam Pavlasek walczyli o awans do 1/8 finału gry podwójnej z parą Francisco Cabral/Lucas Miedler. I doskonale wykonali swoje zadanie.

US Open: Jan Zieliński i Adam Pavlasek awansowali do trzeciej rundy debla

Mecz rozpoczął się od serwisu pary rozstawionej z "12". Portugalczyk i Austriak próbowali nadawać tempo rywalizacji właśnie przez fakt, że podawali jako pierwsi w kolejności. Zieliński oraz Pavlasek dotrzymywali jednak kroku przeciwnikom i w dziewiątym gemie doczekali się premierowego break pointa w całym pojedynku. Już pierwsza szansa została zamieniona w przełamanie, a to oznaczało, że przy stanie 5:4 Jan oraz Adam mogą zamykać partię. Dokonali tej sztuki bez najmniejszych problemów, tracąc zaledwie jeden punkt. Wynikiem 6:4 zagwarantowali sobie triumf w premierowej części rywalizacji.

Polak i Czech kontynuowali swoją kapitalną passę na starcie drugiej fazy spotkania. Już na "dzień dobry" doczekali się dwóch break pointów. Po ostatnim z nich uzyskali przełamanie, które zostało potwierdzone po zmianie stron. Po siódmym gemie Zieliński oraz Pavlasek mogli już prowadzić z przewagą podwójnego przełamania. Mieli w sumie trzy okazje na 5:2, ale nie udało się wykorzystać żadnej z nich. Rywale zgarnęli trzecie "oczko" i złapali jeszcze kontakt.

Team rozstawiony z "12" do końca próbował nawiązać walkę. Dziesiąte rozdanie, w którym Jan i Adam serwowali po zwycięstwo, dostarczył ogromnej dawki emocji. Zaczęło się od dwóch okazji na 5:5 dla przeciwników. Potem były dwa meczbole, a następnie znów zrobiła "przeplatanka" - raz jedni, raz drugi mieli swoje szanse na zgarnięcie gema. Ostatecznie trafił on na konto duetu z naszym reprezentantem. Zieliński oraz Pavlasek wykorzystali trzeciego meczbola i zapewnili sobie triumf 6:4, 6:4 po 73 minutach rywalizacji. O ćwierćfinał US Open w deblu powalczą z parą Mackenzie McDonald/Ethan Quinn lub Marcel Granollers/Horacio Zeballos.

