6:5 i 30-0 dla Chwalińskiej w drugim secie. A to wcale nie koniec dla Polki

Maja Chwalińska mogła zagrać w turnieju ITF W75 w Lesznie, wybrała jednak rywalizację w turnieju WTA 250 w Kluż-Napoce. Choć zdawała sobie sprawę, że jeśli dostanie się w ogóle do zawodów, to nie do głównej ich części, ale kwalifikacji. I tak się stało, zrezygnowała za zmagań w Polsce.