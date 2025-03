Iga Świątek nie zrewanżuje się za Dohę. 0:4, a potem wielki powrót. Koszmar "zmory" Polki

W drugiej rundzie turnieju w Miami rywalką Jeleny Ostapenko była Alexandra Eala - filipińska mistrzyni juniorskiego US Open z 2022 roku. W pierwszym secie Eala zaskoczyła swoją rodaczkę i wygrała go, mimo że Łotyszka prowadziła już 4:0. Drugi set był równie zacięty, ale on także zakończył się zwycięstwem niżej notowanej zawodniczki. Doszło więc do sensacji, a Iga Świątek nie będzie miała okazji zrewanżować się Jelenie Ostapenko za porażkę w Dosze.