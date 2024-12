Nieprawdopodobna historia, drugi tytuł WTA dla Polki w ciągu 6 dni. Finisz po północy

Sześć dni po finale w Buenos Aires, Chwalińska znów stanęła do walki o trofeum w deblu. Podczas sobotniej rywalizacji na turnieju WTA 125 w Florianopolis rywalkami polsko-brazylijskiego zestawienia okazały się Nicole Fossa Huergo i Walerija Strachowa. Zmagania próbowała popsuć pogoda. Wpierw Maja miała rozegrać swój półfinał w grze pojedynczej, ale z powodu złych warunków atmosferycznych organizatorzy podjęli decyzję, by półfinały singla przenieść na niedzielę. W sobotę zaś rozegrano wyłącznie finał debla, jednak pod zadaszeniem .

Maja Chwalińska i Laura Pigossi wygrały deblowy turniej WTA 125 w Florianopolis

W ósmym gemie Chwalińska i Pigossi miały dwie szanse na 5:3. Przeciwniczki wyszły z opresji i poszły za ciosem. Zdobyły breaka i przy stanie 5:4 serwowały po zwycięstwo w partii . Były już o dwie piłki od triumfu w pierwszej odsłonie, ale to nie wystarczyło. Polsko-brazylijski duet odrobił stratę, a później utrzymał własne podanie, mimo kolejnych trzech okazji na przełamanie dla rywalek rozstawionych z "3". Ostatecznie o losach seta decydował tie-break. W nim Nicole i Walerija prowadziły 2-1, ale od tego momentu Maja i Laura przejęły kontrolę nad wydarzeniami. Z następnych siedmiu akcji przegrały tylko jedną. To zaowocowało wynikiem 7:6(3).

Zawodniczka pochodząca z Dąbrowy Górniczej ma z pewnością ogromne powody do radości, gdyż to jej drugi tytuł WTA 125 z rzędu w grze podwójnej. W dodatku ustanowiła swoją nową "życiówkę" w deblowym rankingu. W notowaniu LIVE plasuje się obecnie na 126. miejscu - o 19 lokat wyżej od rekordowej pozycji. W niedzielę stanie jednak przed szansą, by skompletować dublet w Florianopolis. Najpierw powalczy o finał w singlu przeciwko Leolii Jeanjean. Jeśli 23-latka awansuje do decydującego starcia o trofeum, wówczas zmierzy się z Marią Lourdes Carle lub Yleną In-Albon.