Walczyła o finały szlemów, teraz odpadła już na początku. Kryzys Sakkari

Maria Sakkari nie zaliczy tegorocznego Australian Open do udanych. Greczynka próbuje wrócić do formy po trudnych dla niej sezonach, ale zdaje się, że początek 2025 roku nie jest dla niej również szczęśliwy. Zawodniczka odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Melbourne, została wyeliminowana przez Kolumbijkę Camilę Osorio. Walka była zażarta, a drugi set mógł wskazywać na to, że Sakkari wróci na właściwe tory.