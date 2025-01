Iga Świątek pewnie awansowała do czwartej rundy Australian Open. Jej spotkanie z Emmą Raducanu było bardzo jednostronne, trudno było spodziewać się aż takiej dominacji. Jedynym gemem zdobytym przez Brytyjkę był jej pierwszy serwisowy, który i tak nie poszedł gładko, bo Polka miała w nim dwa break pointy. Później wiceliderka światowego rankingu stała się nieuchwytna, nie dopuściła przeciwniczki do ani jednej okazji na przełamanie.

Nie wszystko na Rod Laver Arenie jednak zaczęło się po myśli naszej rodaczki. Już po zakończeniu rozgrzewki, a tuż przed pierwszą wymianą została przywołana i ukarana ostrzeżeniem przez sędzię - zapewne najbardziej znaną na świecie - Marinę Cicak. Chorwatka wskazała na to, że tenisistka rzekomo opóźnia grę, zbyt późno układając ręczniki w pojemnikach z boku kortu. Można powiedzieć, że doszło do pewnego chaosu, bo jak się okazało, druga rakieta świata długo musiała czekać, by je dostać, więc zamieszanie nie zostało wywołane z jej winy.