Dla Evy Lys ostatnie dni są emocjonalną kolejką górską. W czwartek 9 stycznia przegrała w trzech setach decydujący mecz kwalifikacji do Australian Open z reprezentantką gospodarzy Destanee Aiavą, ale czekała w Melbourne do ostatniej chwili, by spróbować wejść do drabinki głównej jako tzw. lucky loserka (szczęśliwa przegrana). Tak też się stało, bo z imprezy wycofała się Anna Kalinskaya. Niemka dowiedziała się o tym, że będzie grać zaledwie 10 minut przed wyjściem na kort.

- Ne miałam czasu się denerwować. Trochę jednak panikowałam, bo nie przygotowałam swoich napojów. Nie miałam na sobie stroju meczowego, więc poszłam do szatni, od razu się przebrałam, a potem wywołali moje nazwisko. Żadnej rozgrzewki, nic. Może to jest klucz do następnego meczu - żartowała, cytowana przez AFP.

Australian Open: Eva Lys znowu przedłuża pobyt w Melbourne. Zmierzy się z Igą Świątek

Nie zatrzymała się na wyeliminowaniu Kimberly Birrell. W drugiej rundzie ograła Warwarę Graczową, a w trzeciej Jaqueline Christian . W nagrodę w czwartej będzie czekać na nią Iga Świątek. Wymagać to będzie pewnej zmiany logistycznej - przebukowania lotu powrotnego z Australii. 23-letnia Lys spodziewała się, że w niedzielę będzie na lotnisku, a nie na korcie z pięciokrotną triumfatorką turniejów wielkoszlemowych.

Zmieniliśmy (wcześniej - red.) lot na niedzielny. Teraz myślę, że po konferencji prasowej spróbujemy zmienić to ponownie. To naprawdę zabawne. Po prostu wybieraliśmy datę: "Ok, niedziela jest za sześć dni...". Cieszę się, że musimy to teraz zmienić ~ Eva Lys

Do tej pory grała z raszynianką tylko raz - w 1/8 finału halowego turnieju w Stuttgarcie. Nasza rodaczka wygrała 6:1, 6:1 w zaledwie godzinę i cztery minuty. - Nawet wtedy miałam z nią niesamowite wymiany. Miała dobrą passę (zwycięska seria trwała aż 37 meczów, zakończyła się na Wimbledonie - red.), więc grała naprawdę intensywnie. Zdecydowanie byłam bardzo podekscytowana grą z nią. To niesamowita zawodniczka. Bardzo czekam na takie mecze. To jest powód, dla którego gram w tenisa - dodała. Reklama

- Nie dam się zlekceważyć. Widzę, że mam szanse. Postaram się zagrać jak najlepiej. Myślę, że zdecydowanie będzie musiała trochę ciężej pracować, aby wygrać - zakończyła bojowo. Jej nastawienie sugeruje, że nowy termin wylotu do domu nie musi być poniedziałkowy czy wtorkowy.

