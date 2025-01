Jan Zieliński błyszczy na Australian Open. Kolejny triumf, mikst to dla Polaka za mało

Jan Zieliński razem z reprezentantką Tajwanu Su-wei Hsieh w bieżącym sezonie podjął się próby powtórzenia sukcesu na Australian Open z poprzedniego roku i para przystąpiła do zmagań w mikście, w których zdążyła już wygrać z... rodzeństwem, Emerson oraz Haydenem Jonesami.

Australian Open Zieliński i Gille kontra Jacq i Luz. Widowisko w deblu w sobotni poranek

Pierwszy set okazał się szalenie zacięty - doszło w nim do tie-breaka, w którym jednak Zieliński i Gille pokazali wielką determinację i zatriumfowali 7-2. W drugiej odsłonie potyczki to jednak Jacq i Luz nabrali wiatru w żagle i wygrali trzy kolejne gemy z rzędu.

Dopiero wówczas zaczęła się swoista pogoń - Jan Zieliński i jego partner zniwelowali przewagę, ale Francuz i Brazylijczyk dopięli swego - wygrali tu 6:4 i o wszystkim miał zdecydować set trzeci. W nim doszło już do walki "cios za cios" - ostatecznie to polsko-belgijska para mogła cieszyć się z triumfu 6:3 w minipotyczkach i 2:1 w całym starciu. Był to bez dwóch zdań prawdziwie morderczy bój.