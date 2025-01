Polski skoczek znalazł się w tarapatach. Potrzebna była natychmiastowa reakcja. "Byłem zniesmaczony"

Aleksander Zniszczoł miał ważne rozmowy. To było konieczne

- Nie mogę być zadowolony. Muszę to wszystko przeanalizować. Może tym razem to jednak w konkursie będzie o wiele lepiej niż w treningach. Musiałem ochłonąć po Turnieju Czterech Skoczni, który nie był dla mnie udany. Byłem po nim zniesmaczony - przyznał Zniszczoł.

Od powrotu z Turnieju Czterech Skoczni miał on kilka sesji z dwoma psychologami. To było konieczne, bo przecież w niemiecko-austriackiej imprezie potrafił w treningach wskakiwać do trójki, a w zawodach nie wchodził do drugiej serii. Problem ewidentnie leżał zatem w głowie.