Koszmar trwa, jest oficjalny komunikat. Finałowa rywalka Świątek pozbawiona złudzeń

W marcu ubiegłego roku Maria Sakkari dotarła aż do finału Indian Wells, w którym trafiła na Igę Świątek. Greczynka w pierwszym secie stawiała jeszcze opór, ale w drugim kompletnie już została zdominowana przez raszyniankę. Efekt? Szybkie 6:4, 6:0 i prestiżowy tytuł na koncie Polki. Był to na dobrą sprawę ostatni udany turniej w wykonaniu byłej 3. rakiety świata.

Później forma Sakkari była równią pochyłą, na co nałożyły się dodatkowo problemy zdrowotne. Sytuacji nie odmieniły również zmiany trenerów. W 1. rundzie US Open musiała kreczować w pojedynku z Yafan Wang , a jej absencja trwała wiele miesięcy. Na kort wróciła dopiero pod koniec grudnia, gdzie podobnie jak Iga Świątek przystąpiła do turnieju United Cup.

Nie kończą się problemy Marii Sakkari. Oficjalny komunikat podsumował fatalny zjazd

Maria Sakkari znalazła się na liście startowej do kwalifikacji rozgrywek w Adelaide. Tenisistka musiała wystąpić o dziką kartę do kwalifikacji i ją otrzymała. Została tym samym już pozbawiona złudzeń co do tego, w jakim momencie kariery się znajduje. Poza Greczynką na liście znalazły się takie tenisistki jak Leylah Fernandez, Belinda Bencić, Katerina Siniakova, czy Marie Bouzkova.