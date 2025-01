Kolejny absurd, kibice ruszyli do ataku. Jeden wielki cyrk

Absurd goni absurd. Tak można podsumować poczynania osób decyzyjnych w kwestii zarządzania cyklem Grand Prix. Większość kibiców już pogodziła się z faktem, że żadnych turniejów poza Europą i nowych lokalizacji nie będzie. Władze robią jednak wszystko, żeby do reszty kibicom obrzydzić oglądanie turniejów o mistrzostwo świata.

Chcą zrobić produkt na wzór Formuły 1

Pomińmy już fakt, że głównym kluczem przyznawania stałych dzikich kart stało się to, jakie barwy narodowe reprezentujesz. Nie poziom sportowy, tylko twoja narodowość . Organizatorzy chcą także za wszelką cenę zrobić produkt na wzór Formuły 1. Choć są to dwa zupełnie różne sporty.

Z racji słabej oglądalności kwalifikacji wprowadzono sprinty, w których do zgarnięcia będą aż 24 punkty do klasyfikacji. Nie wiadomo, jak to wpłynie na zainteresowanie. Jedno jest pewne. Kibice żużlowi kochają mijanki, ściganie, a nie pojedyncze kręcenie okrążeń w celu uzyskania jak najszybszego czasu.