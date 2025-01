Nadchodzi wielkie święto skoków narciarskich, jakim bez wątpienia są zawody na skoczni im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. W niedzielę na Wielkiej Krokwi odbędzie się konkurs indywidualny, a w sobotę drużynowy. Na jakie miejsce może liczyć reprezentacja Polski? Choć ten sezon nie układa się całkowicie po myśli Thomasa Thurnbichlera, to wyniki piątkowych serii treningowych i kwalifikacyjnej nie skazują naszych zawodników na rywalizację w tle najlepszych z USA czy Szwajcarią. Wręcz przeciwnie, nie można wykluczyć, że powalczą nawet o podium.

Jak wyliczył Adam Bucholz ze Skijumping.pl, biorąc pod uwagę noty najlepszych czwórek z każdej kadry, pierwsza seria treningowa dałaby Polsce 6. miejsce, druga 5. lokatę, a kwalifikacje 4. pozycję. W pierwszym przypadku "Biało-Czerwoni" stracili do wirtualnego podium aż 26 punktów, ale w drugim już tylko 2,6. "Pierwsza trójka realna", "mogą powalczyć", "3 punkty do podium? Nieźle" - to niektóre z komentarzy fanów pobudzonych takimi wynikami.