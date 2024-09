Tyle Magdalena Fręch zarobiła dzięki triumfowi w Meksyku. Wysoka nagroda

Fręch bezkonkurencyjna w Guadalajarze

Czwarta runda Australian Open, finał w Pradze i teraz tytuł tutaj. To zdecydowanie najbardziej niezwykły rok w mojej karierze. Jestem bardzo dumna ze swoich osiągnięć. Ciężka praca z ostatnich lat przynosi efekty. Postaram się to utrzymać

Sukces też poza kortem. Pokaźna nagroda dla Polki

Tak duże osiągnięcie znajdzie swoje odbicie w rankingu WTA, w którym Fręch awansuje z 43. na 32. miejsce. Polka jeszcze nigdy nie znajdowała się tak wysoko. To jednak nie wszystko, bo 26-latka może też cieszyć się z kwestii bardziej przyziemnych, czyli stanu konta. Pokonanie Gadecki zapewniło jej bowiem aż 142 tysiące dolarów. To drugi najlepszy rezultat łodzianki w całej jej karierze. Rekordowe zarobki odnotowała również w tym roku, a miało to miejsce podczas Australian Open. Tam dotarcie do czwartej rundy zapewniło jej nagrodę w wysokości 375 tysięcy dolarów australijskich, czyli równowartość około 250 tysięcy dolarów amerykańskich.